З Сектора Гази евакуювали першу групу українців

Із Сектору Гази, де триває обмежена військова операція Сил оборони Ізраїлю, 7 листопада евакуювали першу групу українців — 43 людини. Також зусиллями українських дипломатів допомогли дістатися Єгипту громадянам сусідньої Молдови.

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Про це у соцмережі повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Зараз вони в безпеці в Єгипті, де українські дипломати надають їм необхідну допомогу. Ми також допомогли евакуювати 36 громадян Молдови, і ми раді допомогти нашому дружньому сусідові», — розповів він.

За словами президента, евакуація триває.

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Скрін повідомлення президента України

Усього, за даними посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука, на евакуацію із Сектора Гази очікують 367 українців.

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Нагадаємо, що наприкінці жовтня Ізраїль підтвердив, що дозволив в’їзд гуманітарної допомоги з Єгипту до Гази. На той час вже було вбито 24 громадян України, ще троє зникли безвісти.



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