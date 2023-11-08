З Сектора Гази евакуювали першу групу українців
Із Сектору Гази, де триває обмежена військова операція Сил оборони Ізраїлю, 7 листопада евакуювали першу групу українців — 43 людини. Також зусиллями українських дипломатів допомогли дістатися Єгипту громадянам сусідньої Молдови.
Про це у соцмережі повідомив президент України Володимир Зеленський.
«Зараз вони в безпеці в Єгипті, де українські дипломати надають їм необхідну допомогу. Ми також допомогли евакуювати 36 громадян Молдови, і ми раді допомогти нашому дружньому сусідові», — розповів він.
За словами президента, евакуація триває.
Усього, за даними посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука, на евакуацію із Сектора Гази очікують 367 українців.
Нагадаємо, що наприкінці жовтня Ізраїль підтвердив, що дозволив в’їзд гуманітарної допомоги з Єгипту до Гази. На той час вже було вбито 24 громадян України, ще троє зникли безвісти.