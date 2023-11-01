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Суспільство та люди

Знаки, діти, фари: три нові зміни до правил дорожнього руху, про які забувають водії

10:20 1 листопада 2023
Машина патрульної поліції

В Україні вже запрацювали зміни до правил дорожнього руху, і вони стосуються не лише того, що віднині водії мають за межами населенних пунктів їзтити з увімкненими ходовими вогнями або ближніми фарами цілий рік, а не лише у холодну пору року, як це було раніше.

Як пише wheel-news.com, якщо водій не вмикатиме вогні, він заплатить штраф до 510 гривень. Також віднині зупинка на узбіччі заборонена за межами дії відповідних знаків. Тобто, щоб зупинити автомобіль і не порушити закон, потрібно зупинитись виключно біля певного знаку. Порушників штрафуватимуть на 340 грн.

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Також набув чинності пункт, який стосується перевезення дітей. Якщо раніше не вимагалося використовувати спеціальні утримувальні системи для діток, зріст яких не перевищує 145 см, то наразі ця вимога розповсюджується на дітей зростом від 150 см. Порушення карається штрафом у 510 грн, а повторне — 850 грн.

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Ілюстративне фото зі сторінки Патрульної поліції у соцмережах

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