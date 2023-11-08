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Коригував ракетні удари по Запоріжжю: 15 років отримав колишній податківець

17:54 8 листопада 2023
чоловік

В Україні реальний термін ув’язнення отримав ще один агент фсб, який коригував ракетно-артилерійські та дронові удари рф по Запоріжжю.

За даними СБУ, насамперед зловмисник намагався встановити і передати агресору координати оборонних та промислових об’єктів на території регіону.

Найбільше ворога цікавили локації судноремонтних потужностей та місць базування підрозділів морської піхоти ЗСУ.

Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для підготовки серії прицільних ударів по українських об’єктах із застосуванням реактивних систем залпового вогню «Смерч» та дронів-камікадзе типу «шахед».

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Співробітники СБУ затримали зловмисника у травні цього року під час виконання ним ворожого завдання.

За матеріалами української спецслужби суд призначив йому 15 років тюрми з конфіскацією майна.

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Слідство встановило, що ворожим поплічником виявився колишній посадовець податкової міліції, якого у 2011 році було звільнено за корупцію.

На початку березня цього року його дистанційно завербував кадровий співробітник фсб для збору розвідданих про місця базування Сил оборони на території регіону.

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До уваги агресора він потрапив через поширення прокремлівських коментарів у заборонених соцмережах «ВКонтакте» та «Одноклассники».

Для збору інформації він об’їжджав місцевість як водій таксі та здійснював відеозйомку за допомогою прихованого реєстратора і мобільного телефону.

Після чого «зливав» розвіддані своєму «куратору» з фсб через анонімні чати у месенджерах.

За кожне виконане завдання окупанти «гарантували» йому грошову «винагороду» у розмірі від 2 до 5 тис. грн. Для конспірації фігурант пропонував перераховувати гроші на банківську картку свого сина.

Суд визнав колишнього податківця винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Як повідомляли «ФАКТИ», контррозвідка СБУ затримала групу, яка торгувала запчастинами для військового обладнання. Зловмисники намагались незаконно продати азійським замовникам партію запчастин до авіадвигунів на майже 2,5 млн грн.

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