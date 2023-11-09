Одна людина була госпіталізована після того, як в кафе в Рієці, місті на заході Хорватії, яка влітку постраждала від повені, випила ароматизовану мінеральну воду Römerquelle. Ще троє були госпіталізовані через три дні у Загребі, повідомив місцевим ЗМІ д-р Райко Остоїч, завідувач відділення гастроентерології столичної лікарні KBC, пише Рolitico.

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Доктор Остоїч, який також є колишнім міністром охорони здоров'я, сказав: «Не панікуйте. Уникайте всіх газованих напоїв. Пийте звичайну муніципальну воду. Якщо Хорватія щось і має, то це чудову воду».

Як повідомляється, одна з жертв захворіла після того, як випила кока-колу, куплену в торговому автоматі. Хорватський інститут громадського здоров'я аналізує зразки напоїв, щоб визначити, що викликало симптоми. Міністр охорони здоров'я Хорватії Вілі Берош раніше підтвердив два випадки підозри на отруєння, заявивши, що в обох були пошкодження стравоходу.

Відповідаючи на запитання, чи безпечно пити газовані напої, Берош сказав, що люди повинні проявляти загальну обережність.

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«У нас є два напої в двох містах, розлиті в двох країнах, — сказав він. — Найкраще пити воду звичайну».

Römerquelle, яка належить Coca-Cola, розливається в Австрії, а Coca-Cola — в Хорватії.

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У своїх заявах у вівторок Coca-Cola HBC Хорватія повідомила, що їй відомо про окремий інцидент"у Рієці і вона співпрацює з владою, а Coca-Cola HBC Австрія заявила, що уважно стежить за ситуацією.

Раніше «ФАКТИ» писали про отруєння у Афінах відразу у 15 членів делегації «Дніпра-1», серед них — 8 футболістів. Причому нездужалося навіть тим членам делегації, які не вечеряли разом з командою в готелі, а лише пили воду та їли банани, залишені організаторами для гостей у роздягальні.

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