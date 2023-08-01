«Дніпро-1» після масового отруєння футболістів здобув нічию на полі «Панатінаїкоса»: відеоогляд матчу Ліги чемпіонів

У вівторок, 1 серпня, «Дніпро-1», який програв «Панатінаїкосу» у домашній зустрічі у словацькому Кошице (1:3), провів на 16-тисячному стадіоні Апостолоса Ніколаїдіса в Афінах поєдинок у відповідь 2-го відбірного раунду Ліги чемпіонів проти віцечемпіона Греції.

Ліга чемпіонів. 2-й відбірний раунд. Матч-відповідь

«Панатінаїкос» (Афіни, Греція) — «Дніпро-1» (Україна) — 2:2

«Дніпро-1»: Волинець (Кінарейкін, 37), Каплієнко (Танчик, 69), Сарапій (Сваток, 57), Адамюк, Пасіч, Бланко, Бабенко, Рубчинський (Гоцуляк, 69), Піхальонок (Когут, 69), Мірошниченко, Довбик.

Голи: Шпорар (15, 70) — Довбик (24), Сарапій (54).

На 75-й хвилині вилучено Танчика («Дніпро-1»).

Перебування в столиці Греції, напевно, запам'ятається членам делегації «Дніпра-1» надовго. І не лише через події на футбольному полі. Команда Олександра Кучера зіштовхнулася з проблемами ще за добу до гри, коли після тренування в роздягальні не було рушників, а автобус, який мав доправити Довбика та партнерів у готель, спізнився на 30 хвилин та повіз футболістів дивним маршрутом.

Але в день матч виявилось, що все це ще квіточки. Відразу у 15 членів делегації «Дніпра-1» (серед них — 8 футболістів) з'явилися симптоми отруєння. Причому нездужалося навіть тим членам делегації, які не вечеряли разом з командою в готелі, а лише пили воду та їли банани, залишені стороною-організатором для гостей у роздягальні. «Панатінаїкос» спішно заявив, що не має до проблем гостей жодного стосунку. Український клуб, в свою чергу, пообіцяв подати скаргу до УЄФА.

У результаті троє з постраждалих (Волинець, Каплієнко та Сарапій) таки вийшли на поле у стартовому складі «Дніпра-1», а ще п'ятеро (Сваток, Горбунов, Танчик, Гуцуляк та Гаджієв) розпочали зустріч на лаві запасних.

Надії команди Кучера на дивовижний порятунок, здавалося, наказали довго жити вже на 15-й хвилині, коли гості (головним чином через невпевнені дії захисника Адамюка та голкіпера-новачка Волинця) пропустили дурний гол — 1:0.

Втім, не минуло й 10 хвилин, як Довбик після сольного проходу зрівняв рахунок в зустрічі у відповідь — 1:1.

Але ще до кінця першого тайму «Дніпро-1», який мав кілька чудових шансів вийти вперед, втратив основного воротаря: Волинця, який отримав від суперника удар коліном в голову, довелося міняти на 19-річного Кінарейкіна і везти до лікарні. Загалом українська команда до перерви виглядала аж ніяк не безнадійно.

Другий тайм гості почали ще крутіше, і на 54-й хвилині Сарапій після подачі кутового головою спрямував м'яч у сітку воріт «Панатінаїкоса» — 1:2. Запахло смаженим.

Але на 70-й хвилині злий геній дніпрян словенець Шпорар (три м'ячі у двох матчах!) дозволив переповненим трибунам афінської арени видихнути — 2:2.

А коли незабаром пряму червону картку отримав Танчик, що тільки-но вийшов на заміну, «Дніпру-1» саме час було вивішувати білий прапор. Втім, нічию наша команда відстояла, але за сумою двох зустрічей все ж таки поступилася «Панатінаїкосу» — 3:5. Хоча за матч у відповідь хлопці Кучера заслуговують на похвалу. Навіть з урахуванням безглуздих помилок…

До речі, не виключено, що для лідера атак «Дніпра-1» Артема Довбика це був останній матч у футболці команди. Найкращий бомбардир минулого чемпіонату України близький до переходу в іспанську «Жирону», кольори якої захищає Віктор Циганков.

Поки ж «Панатінаїкос» продовжить боротьбу за потрапляння до групового турніру Ліги чемпіонів (наступний суперник — «Марсель» Руслана Малиновського), а «Дніпро-1» вилетів до Ліги Європи, де зіграє (10 серпня — у гостях, 17-го — на своєму полі) з чеською «Славією».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» у стартовому матчі в чемпіонаті України розгромило «Минай».

Фото ФК «Дніпро-1»

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