ДБР повідомило про підозру полковнику, який подарував гранати помічнику Залужного (фото, відео)

Офіцеру з Апарату помічників Головнокомандувача ЗС України, який подарував гранати загиблому колезі Геннадію Частякову повідомлено про підозру. Нагадаємо, що 6 листопада 2023 року помічник Валерія Залужного загинув під час розпакування подарунку, тоді ж важкі поранення отримав його 13-річний син.

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Як повідомляють в ДБР, офіцер набув без відповідного на це дозволу 8 ручних універсальних наступально-оборонних гранат «DM 51A2» та приніс їх до свого службового кабінету. Шість з них він упакував у подарунковий дерев’яний ящик та поклав туди пляшку міцного алкоголю. Це був подарунок Геннадію Частякову на день народження.

Фото ДБР

«Цими діями офіцер фактично вчинив збут вибухових пристроїв. Ще дві гранати він продовжив зберігати у шафі свого робочого кабінету, де вони були вилучені працівниками правоохоронних органів. Офіцеру повідомлено про підозру у придбанні, зберіганні, носінні та збуті вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення волі до 7 років», — зазначили у Держбюро розслідувань.

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Досудове слідство триває, правоохоронці поки не відкидають жодну з версій, зокрема, нещасний випадок в результаті необережного поводження з боєприпасами; вбивство на замовлення спецслужб рф; вбивство на ґрунті неприязних відносин; спроба вбивства спецслужбами рф іншого офіцера Апарату Головнокомандувача ЗС України.

Втім, нещасний випадок в результаті необережного поводження з боєприпасами працівники ДБР вважають головною версією причини загибелі помічника Головнокомандувача ЗС України.

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У ДБР не називають прізвища офіцера, якому повідомили про підозру. Втім, ще в день трагедії ЗМІ з`ясували, що йдеться про Олега Тимченка.

Раніше політтехнолог Тарас Загородній виклав у мережу відео, на якому військовослужбовець докладно розповідає про гранату «DM 51A2».

Фото ДБР

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