«Був надійним плечем»: що відомо про загибель помічника Залужного від вибуху гранати під Києвом (фото)

Необережне поводження з боєприпасами — така основна версія трагедії, що сталася напередодні увечорі — 6 листопада вдома внаслідок вибуху гранати загинув помічник Головкома ЗСУ майор Геннадій Частяков, його 13-річний син шпиталізований у важкому стані.

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Невдовзі після того, як інформація про вибух у селі Чайки потрапив у ЗМІ, її підтвердив сам Валерій Залужний: «За трагічних обставин у свій день народження у родинному колі загинув мій помічник і близький друг, майор Геннадій Частяков. В одному із подарунків спрацював невідомий вибуховий пристрій. У Геннадія залишилися дружина та четверо дітей. Мої глибокі співчуття родині…»

Фото "УП"

В поліції повідомляли, що вибух стався, коли помічник Головкома розглядав подарунки від колег на день народження. Одразу ж у мережі почали з`являтися різні версії трагедії у Чайках, у тому числі й про диверсію. З огляду на це свій коментар майже одразу оприлюднив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

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За його словами, Геннадій Частяков дістав подарунковий ящик, в якому знаходилися гранати нового західного зразка, та став показувати один із боєприпасів синові: «Спершу до рук боєприпас взяв син та почав крутити кільце. Далі військовослужбовець забрав гранату в дитини та висмикнув кільце, спровокувавши трагічний вибух. В квартирі поліція знайшла ще 5 таких нерозірваних гранат. Їх відправлять на експертизу. Поліцейські знайшли колегу-військовослужбовця, який подарував фатальний подарунок. В його кабінеті вже провели обшук і вилучили ще 2 аналогічні гранати. Тривають першочергові слідчі дії».

Фото "Суспільне"

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Як повідомляє «Суспільне» з посиланням на власні джерела в правоохоронних органа, фатальний подарунок загиблому вручив його колега — полковник Тімченко, який вже дав відповідні свідчення.

«Той вже дав свідчення, що сам вирішив зробити такий подарунок, поклавши в дерев’яну коробку пляшку віскі Black Label та 6 гранат. Це підтвердили і троє свідків, при яких полковник вручав подарунок. Навіть сказав Частякову: «Тебе здивувати важко — тому дарую бойові гранати та пляшку гарного віскі. Очевидно, Частяков сприйняв це як жарт. Бо згодом забрав дітей зі школи і почав розбирати з ними подарунки. Він подумав, що в коробці не бойові гранати, а чарки специфічної форми», — зазначив співбесідник видання.

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Нагадаємо, що раніше у Львові судиликурсанта військового університету з Харкова, який поранив трьох своїх товаришів. Його визнали винним у необережному поводженні зі зброєю.

Фото з мережі

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