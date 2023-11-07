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Події

«Реально схожа на іграшку»: у Мережі розповіли, чому могла статися трагедія із помічником Залужного

17:43 7 листопада 2023
Граната DM51

У Мережі знайшли ще один опосередкований доказ того, що в трагедії з помічником головкома ЗСУ Валерія Залужного Геннадієм Частяковим могла мати місце необережність. На нього звернув увагу політтехнолог Тарас Загородній.

Він опублікував відео на своїй сторінці, яке зняв боєць ЗСУ на фронті. Він наживо продемонстрував, що німецьку гранату DM51, яку, судячи з фото з місця трагедії, подарував майору Частякову його колега, і справді можна було сплутати з сувеніром.

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За словами воїна, однією з причин цього є мала кількість такої зброї в армії. Наприклад, щоб зняти це відео, йому доводилося звернутися за допомогою до сусіднього підрозділу. Іншою причиною, але не менш важливою, є сама конструкція цього боєприпасу. Справа в тому, що він повністю складається із пластику. Це в поєднанні з першою причиною, у людини, яка раніше не зустрічалася з ним, теоретично, може створити враження, що вона тримає в руках не справжню зброю.

Ну і ще одним пунктом воїн назвав схему роботи гранати — вона має менше запобіжників, ніж, наприклад, у американських аналогів, а приводиться в дію практично непомітно — після від’єднання чеки не відбувається нічого, окрім вибуху.

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«Огляд гранати, що вибухнула в руках Частякова. Тепер зрозуміло, чому це могло статися. Вона реально схожа на сувенір та іграшку», — підписав відео Загородній.

Як писали «ФАКТИ», раніше у Львові судили курсанта військового університету з Харкова, який поранив трьох своїх товаришів. Його визнали винним у необережному поводженні зі зброєю.

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