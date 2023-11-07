«Реально схожа на іграшку»: у Мережі розповіли, чому могла статися трагедія із помічником Залужного

У Мережі знайшли ще один опосередкований доказ того, що в трагедії з помічником головкома ЗСУ Валерія Залужного Геннадієм Частяковим могла мати місце необережність. На нього звернув увагу політтехнолог Тарас Загородній.

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Він опублікував відео на своїй сторінці, яке зняв боєць ЗСУ на фронті. Він наживо продемонстрував, що німецьку гранату DM51, яку, судячи з фото з місця трагедії, подарував майору Частякову його колега, і справді можна було сплутати з сувеніром.

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За словами воїна, однією з причин цього є мала кількість такої зброї в армії. Наприклад, щоб зняти це відео, йому доводилося звернутися за допомогою до сусіднього підрозділу. Іншою причиною, але не менш важливою, є сама конструкція цього боєприпасу. Справа в тому, що він повністю складається із пластику. Це в поєднанні з першою причиною, у людини, яка раніше не зустрічалася з ним, теоретично, може створити враження, що вона тримає в руках не справжню зброю.

Ну і ще одним пунктом воїн назвав схему роботи гранати — вона має менше запобіжників, ніж, наприклад, у американських аналогів, а приводиться в дію практично непомітно — після від’єднання чеки не відбувається нічого, окрім вибуху.

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«Огляд гранати, що вибухнула в руках Частякова. Тепер зрозуміло, чому це могло статися. Вона реально схожа на сувенір та іграшку», — підписав відео Загородній.

Як писали «ФАКТИ», раніше у Львові судили курсанта військового університету з Харкова, який поранив трьох своїх товаришів. Його визнали винним у необережному поводженні зі зброєю.

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