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Груди — вперед: на Запорізькій АЕС окупанти замінюють військових-чоловіків на жінок

13:32 9 листопада 2023
ЗАЕС

На Запорізькій АЕС, захопеній росіянами, присутність яких становить загрозу безпеці атомної станції, загарбники проводять «ротацію». На АЕС окупанти завозять жінок-військовослужбовиць, а чоловіків, які працюють на АЕС, перекидають на фронт.

Про це розповів очільник ДП «НАЕК «Енергоатом» Петро Котін в ефірі національного телемарафону «Єдині новини» на каналі «Ми-Україна». За його інформацією, на станції досі працює близько 800 українців, які не підписують контракти з рашистами.

«Фактично персоналу їм не вистачає, тому вони вимушені використовувати наш персонал на станції. Фактично, умови персоналу залишаються дуже важкими», — зазначив Котін та додав, що і на ЗАЕС, і в окупованому Енергодарі поменшало російських військових.

«Змінюється персонал, зараз більше росіяни завозять туди військовий персонал жіночої статі, їх стає більше, а чоловік стає менше. Ми вважаємо, що вони використовують цих чоловіків для переведення їх на фронт, на фронтові операції», — пояснив Петро Котін.

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Фото з Вікіпедії

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