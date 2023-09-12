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Україна

Велика загроза: глава МАГАТЕ про присутність російських військових на українській АЕС

20:15 12 вересня 2023
ЗАЕС

Присутність російських військових на окупованій Запорізькій атомній електростанції та бойові дії поблизу об'єкту становлять загрозу безпеці. Про це заявив глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі на засіданні Ради керуючих організації.

Гроссі послався на свою нещодавню доповідь по Україні, в якій він говорив про «стійку, значну військову присутність» на майданчику атомної електростанції і про кілька військових вантажівок в одному з турбінних залів. Крім того, в документі Гроссі знову повідомив про міни, виявлені між зовнішнім і внутрішнім периметром станції.

Команда спостерігачів МАГАТЕ вже рік постійно перебуває на прифронтовій атомній електростанції. Російські окупанти досі не надали експертам безперешкодного доступу до всіх приміщень електростанції.

росія оголосила про захоплення Запорізької АЕС на початку березня 2022 року. Пошкодження будівель та ліній електропередач АЕС під час війни посилили побоювання щодо ядерної аварії на найбільшій в Європі атомній електростанції.

Нагадаємо, ГУР неоноразово попереджав про мінування оккупантами ЗАЕС.

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