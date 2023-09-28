«Як людина, яку вивезли в ліс і змусили викопати собі могилу, може забезпечувати безпеку ЗАЕС?»: доведено причетність «Росатому» до злочинів

В Києві відбулася презентація дослідження «Ядерна в’язниця: як „Росатом“ перетворив найбільшу в Європі атомну електростанцію на катівню і як світ може це зупинити». Це розслідування провела команда громадської організації Truth Hounds (назву можна перекласти як «Гончі правди»), яка займається встановлення справедливості для людей, які стали жертвами воєнних та інших міжнародних злочинів, скоєних на території України. — Ініціатива провести розслідування чисельних випадків катувань, незаконного ув’язнення, моральних тортур російськими окупантами співробітників Запорізької АЕС виходила від юридичного департаменту нашої організації, — заявив «ФАКТАМ» виконавчий директор Truth Hounds Роман Авраменко. — Юристи побачили можливість застосувати міжнародне корпоративне право для притягнення до відповідальності «Росатом» — за безпосередню причетність до злочинів, які вчиняються окупантами на ЗАЕС.

«Особливо дякую мешканцям Енергодара, які зголосилися дати нам свідчення проти своїх катів»

— Вже в перші дні повномасштабного вторгнення — 27 лютого 2022 року — в результаті штурму російські окупаційні війська встановили контроль над Запорізькою атомною електростанцією, яка являється найбільшим ядерним об’єктом в Європі, — продовжує Роман Авраменко. — А з 11 березня 2022 року безпосередній контроль на ЗАЕС взяла на себе державна корпорація з атомної енергії «Росатом». Тобто те, що сталося на станції починаючи з цієї дати, відбувалося принаймні з відома цієї корпорації.

Дослідження, яке ми зараз презентуємо, — це результат шестимісячної роботи команди наших польових розслідувачів, юристів, аналітиків. Особливо дякую мешканцям Енергодара (міста енергетиків ЗАЕС), які зголосилися дати нам свідчення проти своїх катів. Частина цих свідків ще лишалася на окупованій території, тож ризикувала життям, розповідаючи нам про пережите. Загалом ми опитали 14 свідків. В інтерв’ю вони розповіли про катування, інструменти, за допомогою яких над ними знущалися, погрози деяким жертвам зґвалтувати їхніх рідних, місцеперебування в’язниць фсб в Енергодарі. Ці люди присилали нам фотографії наслідків тортур: гематом, опіків від електроструму, переламів кісток, які вже зрослися. Також вони готові після деокупації ЗАЕС показати українським слідчим органам, де за територією міста закопані в’язні, які не пережили тортури або яких навмисно стратили окупанти.

Катування та незаконні ув’язнення співробітників ЗАЕС відбувалося щонайменше з мовчазної згоди представників корпорації «Росатом». Але швидше за все ці злочини ініціюються саме співробітниками «Росатому» (ми маємо відповідні свідчення). Для чого це потрібно «Росатому»? Передусім, щоб змусити персонал ЗАЕС підписувати контракти з цією корпорацією. Серед цих співробітників багато таких, хто має міжнародну ліцензію, для роботи на атомній електростанції (це дуже цінно). До того ж вони унікальні через тривалість своєї роботи на ЗАЕС, оскільки знають всі її особливості.

ЗАЕС було окуповано в перші дні відкритого вторгнення, а з 11 березня 2022 року контроль на нею взяв «Росатом». Те, що сталося на станції після цієї дати, відбувається з відома російської корпорації

На допитах казали: «Думай, чем ты можеш быть нам полезен, чтобы остаться живым»

Ось деякі свідчення, які жертви катівень окупованого Енергодару дали команді Truth Hounds.

Підрядник ЗАЕС 49-річний Володимир Жайворонок пережив 53 доби жорстокої неволі. На першому допиті фсбешники били його по голові прикладом пістолета — вимагали назвати імена людей, які передають інформацію українській розвідці. Він не назвав, хоч би через те, що не знав. Тоді нелюди прикріпили до вух чоловіка електроди, облили водою і пустили струм. Біль був жахливим. Жорстокі допити подовжувалися.

Автори розслідування не називають імена частини з опитаних ними жертв катувань — з міркувань безпеки цих людей. Одного з них арештували безпосередньо на станції двоє невідомих. Нахабна манера поводитись і говорити видавала в них фсбешників. Спершу вони спробували примусити свою жертву написати під їхнє диктування «зізнання». Чоловік (назвемо його Віктор) знайшов в собі душевні сили витримати грубий психологічний тиск і відмовився писати. Фсбешники його не відпустили, викликали двох своїх поплічників, озброєних автоматами. Ті завезли Віктора в ліс, дуже сильно побили. Дали лопату, наказали рити собі могилу.

Вони стріляли біля голови Віктора, погрожували, що прострелять коліно. Цього їм здалося замало, так вони ще й засунули голову своєї жертви в поліетиленовий кульок, в який було налито дизельне пальне. Врешті край знесиленого чоловіка відвезли у в’язницю. Через певний час його відпустили, але, на жаль, «ходіння по муках» на цьому не закінчилося: минуло кілька тижнів і фсбешники заявилися до Віктора додому. Його побили, вимагаючи підписати контракт з компанією «Росатом». Чоловік не зламався, відповів відмовою. Мучителі пригрозили, що катування будуть продовжені. На щастя, Віктору все ж вдалося втекти з Енергодару на територію, контрольовану українською владою.

Присутність представників МАГАТЕ на ЗАЕС не заважає російським окупантам арештовувати та піддавати тортурам співробітників станції. На фото генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі під час візиту на ЗАЕС у 2022 роц

Співробітнику ЗАЕС Сергію (ім'я змінено), який був залучений безпосередньо в забезпеченні ядерної безпеки цієї атомної станції, фсбешники казали на допитах: «Думай, чем ты можеш быть нам полезным, чтобы остаться живым». Чоловіка гамселили кулаками, душили йому горло, били током за допомогою армійського телефону «Тапик». Під час катувань Сергій неодноразово втрачав свідомість. Фсбешники вимагали від нього вказати, де знаходяться схованки зі зброєю та хто з колег має патріотичні переконання. Врешті Сергія «депортували» на підконтрольну українській владі територію.

Інший співробітник ЗАЕС Антон (ім'я також змінено), який пройшов через катівні фсб в Енергодарі, розповів, що одного разу з сусідньої камери лунали такі жахливі несамовиті крики, що здавалося — людину живцем розривають на шматки! Всіх в’язів регулярно гамселили кийками. Причому так сильно, що був випадок, коли кийок зламався об спину невільника! Окупанти створили в окупованому Енергодарі три катівні.

«Росатом» має забезпечити співробітникам ЗАЕС дотримання прав людини, гарантованих ООН. А він, навпаки, ініціює воєнні злочини"

— «Росатом» являється транснаціональною корпорацією, адже співпрацює з підприємствами ядерної енергетики багатьох країнах, таким чином являється учасником чітко регульованого міжнародного корпоративного бізнесу, — каже виконавча директорка Центру громадянських свобод Олександра Романцова. — Цей корпоративний бізнес працює за правилами міжнародного ядерного права, одна зі складових якого — забезпечення нормальних умов для персоналу атомних об’єктів. Це дуже важливо, адже ядерна безпека значною мірою залежить від людського фактора — в тому числі від того, як, наскільки безпечно та комфортно почуваються атомники.

— Співробітник ЗАЕС, якого жорстоко побили, вивезли в ліс, змусили викопати собі могилу, потім засунули його голову в пакет з дизельним пальним, працював у відділі фізичної безпеки станції, — додає Роман Авраменко. — Як після жаху, який він пережив, можна було вимагати, щоб він підписав контракт з «Росатомом», брав участь в забезпеченні безпеки ядерного об'єкта, від роботи якого залежить життя та здоров’я мільйонів людей?!

Роман Авраменко: «Юристи побачили можливість застосувати міжнародне корпоративне право для притягнення до відповідальності «Росатому» - за безпосередню причетність до злочинів, які вчиняються окупантами на ЗАЕС»

В нинішніх умовах (тобто, коли Запорізька АЕС окупована й українська сторона не має до неї доступу) права людини, гарантовані ООН, має забезпечити персоналу станції «Росатом» — така вимога міжнародного ядерного права. Але свідчення, зібрані командою Truth Hounds, доводять, що «Росатом», навпаки, ініціює порушення прав і воєнні злочини стосовно співробітників ЗАЕС.

Розслідування Truth Hounds має донести світу небезпеку таких дій російської корпорації. Вони вимагають реакції не тільки МАГАТЕ, але і ядерних компаній за межами рф, які поки що співпрацюють з «Росатомом».

— Слід розуміти, що накладати на «Росатом» санкції для деяких країн значить фактично «кусати себе за хвіст», бо ця російська корпорація вбудована в їхню атомну енергетику, — каже юридичний директор Truth Hounds Дмитро Коваль. — Але така логіка не може працювати нескінченно. Вона втратить актуальність, коли, зокрема, з’являться бізнесові альтернативи — по постачанню ядерного палива тощо. У своїй доповіді ми цитуємо заяву Великої Британії про те, в G7 ведуться перемовини, щодо витіснення «Росатому» зі світового енергетичного ринку. В цій заяві Великої Британії вказується, що санкцію проти «Росатому» матимуть дві мети. Перша: покарати цю корпорацію, бо вона відповідальна за порушення прав людини (тим паче, що ці порушення негативно впливають на рівень безпеки на Запорізькій АЕС). Друга: завадити корпорації отримувати наддоходи. Адже ці гроші росія витрачає на війну. Наш звіт додає аргументів тим хто добивається введення санкцій проти «Росатому».

Нагадаємо, українська розвідка заявляла про те, що росіяни замінували ЗАЕС і можуть влаштувати там теракт.

Фото з відкритих джерел

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