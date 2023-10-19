Витрати вдвічі більші за доходи: Рада схвалила у першому читанні держбюджет на 2024 рік

У четвер, 19 жовтня, Верховна рада схвалила в першому читанні проєкт державного бюджету на 2024 рік.

Про це повідомив член фінансового комітету Ярослав Железняк.

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Документ підтримало 285 народних депутатів.



Далі документ має опрацювати Кабмін із врахуванням висновків та пропозицій. Остаточне голосування по держбюджету-2024 має відбутись до 20 листопада.

Доходи бюджету затверджені у сумі 1.746,3 млрд грн, видатки — у сумі 3.308,9 млрд грн.

Граничний обсяг дефіциту — у розмірі 1.593,6 млрд грн.

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У Держбюджеті на 2024 рік пріоритет фінансування надано сектору безпеки та оборони.

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Разом з тим, президент Зеленський раніше заявляв, що наступного року буде проведено суттєву індексацію пенсій.

У Мінсоцполітики пропонують запровадити бальну систему для обчислення пенсій, яка дозволить осучаснити виплати.

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