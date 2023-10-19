36.89 / 37.52 39.15 / 39.95
Київ: +11
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Витрати вдвічі більші за доходи: Рада схвалила у першому читанні держбюджет на 2024 рік

13:31 19 жовтня 2023
Табло

У четвер, 19 жовтня, Верховна рада схвалила в першому читанні проєкт державного бюджету на 2024 рік.

Про це повідомив член фінансового комітету Ярослав Железняк.

Документ підтримало 285 народних депутатів.

Далі документ має опрацювати Кабмін із врахуванням висновків та пропозицій. Остаточне голосування по держбюджету-2024 має відбутись до 20 листопада.

Доходи бюджету затверджені у сумі 1.746,3 млрд грн, видатки — у сумі 3.308,9 млрд грн.
Граничний обсяг дефіциту — у розмірі 1.593,6 млрд грн.

РЕКЛАМА

У Держбюджеті на 2024 рік пріоритет фінансування надано сектору безпеки та оборони.

РЕКЛАМА

Разом з тим, президент Зеленський раніше заявляв, що наступного року буде проведено суттєву індексацію пенсій.

У Мінсоцполітики пропонують запровадити бальну систему для обчислення пенсій, яка дозволить осучаснити виплати.

РЕКЛАМА

93

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

пес

Скорпіонам — велика відповідальність, Тельцям — вирішення проблем, Рибам — плідні поїздки: гороскоп на день Песика-Жартуна

Пиріг з яблуками «Хмаринка»

Пиріг з яблуками «Хмаринка»: смакота, що тане в роті

Реєстрація у програмі

Допомога від французької ACTED: хто може взяти участь в програмі у жовтні, отримавши 6600 одним платежем

пакет на дзеркалі

Рятує від неприємностей: навіщо водії в США вішають пакет на дзеркало автомобіля, а українці — возять з собою харчову плівку

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту