Студентам-бюджетникам готують важливі нововведення: сподобається далеко не всім

Схоже, в Міністерстві освіти та науки серйозно взялися за реформу системи освіти: крім ліквідації заочної форми навчання, хочуть ввести обов'язкове працевлаштування для студентів, які навчаються на бюджеті. Вони повинні будуть відпрацювати не менш як три роки.

РЕКЛАМА

Про це пише «РБК-Україна», посилаючись на законопроєкт, розроблений міністерством.

Документом планується закріпити законодавчо обов'язок студента-бюджетника укласти договір про працевлаштування у випадку надходження пропозиції від роботодавця.

Це стосується студентів, які вчилися на бюджеті за державним та регіональним замовленням, лікарів та педагогів.

РЕКЛАМА

Зобов’язання здобувача вищої освіти укласти договір про працевлаштування у випадку надходження відповідної пропозиції від роботодавця є обов’язковою умовою його договору про навчання за державним, регіональним замовленням.

Договір про працевлаштування має бути укладений здобувачем вищої освіти упродовж одного місяця з дати отримання відповідної пропозиції від територіального органу центрального органу виконавчої влади.

РЕКЛАМА

Студенти, які підписують такий договір про працевлаштування, мають право на отримання спеціальної академічної стипендії у підвищеному розмірі. Після закінчення навчання здобувачі освіти, мають виконати зобов'язання по підписаному договору та відпрацювати не менше трьох років.

У разі невиконання або неналежного виконання умов договору про працевлаштування людина, яка здобула вищу освіту, має компенсувати до відповідного бюджету видатки на виплату спеціальної академічної стипендії.

РЕКЛАМА

Крім того, якщо студент отримав пропозицію, але не уклав договір про працевлаштування відповідно до пропозицій, його за власною заявою мають перевести на платне навчання. У разі відмови студента переходити на платне навчання, його відрахують з вишу.

Студент може відмовитись від укладення договору про працевлаштування, що передбачає його вступ на військову службу або на службу до органів охорони правопорядку, та продовжити навчання за державним, регіональним замовленням.

Договір про працевлаштування не може бути укладено для посад, прийом на роботу на які проводиться на основі конкурсного відбору.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що студенти, які перебувають в академічній відпустці, можуть бути мобілізовані до війська.

115

Читайте нас у Facebook та Instagram