Після звістки про смерть журналіста Анатолія Васяновича стало відомо про ще одну втрату в українській журналістиці. Помер відомий український журналіст Володимир Мостовий. Про це повідомила народна депутатка Ірина Фріз.

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«Пішов з життя Володимир Мостовий — творець Дзеркало тижня — Зеркало Недели, ідеолог та багаторічний натхненник головного щотижневника України. Світла пам"ять. Щирі співчуття @Юлія Мостова, рідним та близьким, колегам та друзям», — написала вона.

Зазначимо, що Мостовиий народився 10 березня 1947 року на Кіровоградщині. Закінчив факультет журналістики Київського національного університету імені Шевченка. Працював у виданнях «Радянська школа», «Вечірній Київ», «Прапор Комунізму», «Хрещатик». У 1994−2011 роках працював головним редактором тижневика «Дзеркало тижня». Також працював головою Комісії з журналістської етики та був членом Комісії з питань біоетики та членом Ради конкурентоспроможності України.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про смерть українського актора, телеведучого, продюсера та політика Сергія Сивохо.

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