Новачок збірної України забив дебютний гол за європейський клуб (відео)

Центральний захисник ЛАСКа з Лінца Таловєров, якого Сергій Ребров перед вирішальним матчем з Італією вперше викликав до збірної України, відзначився своїм дебютним голом у складі австрійського клубу.

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Колишній гравець чеських «Славії» та «Слована» у матчі Ліги Європи з ексчемпіоном Бельгії «Юніон Сент-Жиллуазом» вже у компенсований арбітром час до першого тайму пішов у чужий штрафний майданчик при подачі кутового і після навісу високо вистрибнув і точно пробив головою. Після успіху 23-річного Таловєрова рахунок став 2:0 на користь австрійців, а зрештою ЛАСК розгромив суперника — 3:0, набравши перші очки у турнірі.

Відеоогляд матчу ЛАСК — «Юніон Сент-Жиллуаз» — 3:0

Зазначимо, що цього сезону Максим Таловєров провів за ЛАСК, який посідає в чемпіонаті Австрії третє місце, 15 матчів.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Максим Таловєров з молодіжною збірною України завоював путівку на Олімпійські ігри.

Фото ФК ЛАСК

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