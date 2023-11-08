Повернення бомбардира та двоє дебютантів: Сергій Ребров назвав склад на вирішальний матч відбору Євро-2024

Головний тренер національної збірної України Сергій Ребров, який разом із «жовто-синіми» здобув вольову перемогу на полі Мальти, визначився з футболістами, на яких розраховує у вирішальному матчі відбірного турніру Євро-2024 проти Італії.

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До списку потрапили 26 виконавців, ще четверо перебувають у резерві. Зазначимо присутність двох дебютантів, захисника «Динамо» Владислава Дубінчака та його колеги за амплуа з австрійського ЛАСКу Максима Таловєрова, а також повернення нападника «Шахтаря» Данила Сікана, який у період 2021−2022 років провів 6 поєдинків за «жовто-синіх».

Воротарі: Георгій Бущан («Динамо»), Анатолій Трубін («Бенфіка», Португалія), Дмитро Різник («Шахтар»).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі — «Шахтар»), Олександр Тимчик, Владислав Дубінчак (обидва — «Динамо»), Віталій Міколенко («Евертон», Англія), Ілля Забарний («Борнмут», Англія), Олександр Сваток («Дніпро-1»), Максим Таловєров (ЛАСК, Австрія).

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Півзахисники: Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Єгор Назарина (всі — «Шахтар»), Олександр Караваєв («Динамо»), Олександр Зінченко («Арсенал», Англія), Віктор Циганков («Жирона», Іспанія), Михайло Мудрик («Челсі», Англія), Сергій Сидорчук («Вестерло», Бельгія), Руслан Малиновський («Дженоа», Італія), Олександр Піхальонок («Дніпро-1»);

Нападники: Артем Довбик («Жирона», Іспанія), Роман Яремчук («Валенсія», Іспанія), Данило Сікан («Шахтар»).

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Резервний список: Денис Попов, Віталій Буяльський, Владислав Ванат (усі — «Динамо»), Назарій Русин («Сандерленд», Англія).

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Додамо, що збір для національної команди розпочнеться 13 листопада у польському Гданську. Там же 16-го числа підопічні Сергія Реброва планують провести товариський матч із місцевою «Лехією» (щоправда, цей спаринг поки що не підтверджений офіційно), а 20-го у німецькому Леверкузені зіграють проти Італії вирішальний матч за вихід у фінальний турнір Євро-2024.

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