В ГУР підтвердили ураження в Криму десантних кораблів росіян

В окупованому Криму в результаті нічної операції українськими воїнами уражено малі десантні кораблі чорноморського флоту рф, а саме — катери проєкту 11770 (класу «серна»), повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

РЕКЛАМА

На суднах перебував екіпаж та завантажена броньована техніка, зокрема БТР-82.



Українські розвідники зазначили, що малі десантні катери класу «серна» держава-агресор активно використовувала під час окупації острова Зміїний для перекидання військової техніки та десанту.

Крім того, росіяни розміщували на борту катерів зенітно-ракетні комплекси «тор-м2» для мобільного прикриття свого угруповання на острові та у нашому Чорному морі.

РЕКЛАМА



Такий корабель має високу швидкість, може вміщати до 45 тонн вантажу та 92 особи озброєного десанту.

Окупанти використовують такі катери для висадки передових груп морської піхоти або евакуації.



«…в умовах фактичної відсутності у росіян корабельних засобів ППО після низки атак Сил безпеки та оборони України такі катери із ЗРК на борту слугували для загарбників прикриттям кораблів чф рф на рейдах. Тепер і ця ідея росіян зруйнована!» — повідомили в ГУР.



Нагадаємо, 9 листопада Україна в окупованому Скадовську завдала удару по будівлі, в якій перебували високопоставлені офіцери СК РФ. За даними росЗМІ, загинули 10 окупантів, ще 11 отримали поранення. Також вчора у Брянській області рф загинув підполковник фсб рф. Його автомобіль розстріляли невідомі поблизу українського кордону.

РЕКЛАМА

31

Читайте нас у Facebook та Instagram