Все йде за планом путіна: в Брянську загинув підполковник фсб, а в Скадовську — група високопоставлених офіцерів росії

Сили оборони знищують російських окупантів на фронті, а українські розвідники та партизани завдають удари по росіянах на окупованих територіях та і в самій росії.

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Так, вчора, 9 листопада, у Брянській області росії невідомі розстріляли машину російських прикордонників.

Про це повідомив ворожий Telegram-канал.



«Невідомі розстріляли автомобіль прикордонного управління у Брянській області. Внаслідок нападу загинув підполковник фсб», — йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що напад на УАЗ «Патріот» російських прикордонників стався на околиці села Улица Брянської області.

«Близько 4 години дня невідомі відкрили вогонь з автоматичної зброї, після чого зникли», — уточнили у повідомленні.

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Внаслідок стрілянини поранення отримав заступник начальника відділу матеріально-технічного забезпечення підполковник Сергій Шатий. Він загинув на місці.

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Ще одна гарна подія трапилася вчора у тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області: на будівлю, в якій було розташоване військове слідче управління Слідчого комітету рф, прийшовся «прильот».

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Про це повідомляє російське видання.

В результаті атаки будівля, в якій перебували високопоставлені офіцери СК РФ, була повністю знищена.

Внаслідок цього удару, за даними журналістів, загинули 10 окупантів, ще 11 отримали поранення.

Пізніше з'явилася інформація, що під час удару за місцем дислокації окупантів у Скадовську було ліквідовано високопоставлених офіцерів окупаційної армії.

Нагадаємо, нещодавно ЗСУ знищили центр управління угруповання армії рф «Днепр», який відповідає за бойові дії в Херсонській області. В результаті ліквідовані троє російських полковників із командування повітряно-десантних військ російської армії. Насправді загиблих значно більше.

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