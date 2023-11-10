Успішна операція в Криму: українські розвідники знищили два десантних катери ворога

Ніч на п'ятницю, 10 листопада, виявилася неспокійною в тимчасово окупованому Криму: лунали вибухи й повідомлялося про атаки БПЛА.

Зокрема, у селищі Чорноморське, за повідомленнями місцевих Telegram-каналів, зафіксовано кілька «прильотів». Очевидці заявляють, що був удар по казармі.

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Також гучно було в окупованій Феодосії. У мережі припускали, що дрони вдарили по нафтобазі.

При цьому міноборони росії заявляє, що нібито в ніч на 10 листопада над Кримом російські війська знищили два безпілотники.

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Але справжньою «родзинкою на торті» нічних подій стало повідомлення Головного управління розвідки Міноборони України про те, що в результаті спецоперацію в окупованому Криму розвідники уразили два російські катери.

Про це повідомляє «Суспільне».

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Зазначається, що у селищі Чорноморське на заході тимчасово окупованого Криму розвідники уразили два російських швидкісних десантних катери.

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Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну в різних містах Криму регулярно лунають вибухи, пов'язані з ударами дронів та ракет по місцях розташування окупантів, стоянок техніки та ін. Останній успішний удар стався 4 листопада, коли в тимчасово окупованій Керчі українські військові вдарили по суднобудівному заводу «Залив». Пізніше стало відомо, що внаслідок атаки було пошкоджено носія «Калібрів», малий ракетний корабель «Аскольд».



Як повідомляли «ФАКТИ», окупанти також зазнають значних втрат на Херсонщині. Нещодавно ЗСУ знищили центр управління угруповання армії рф «Днепр», який відповідає за бойові дії в Херсонській області. В результаті ліквідовані троє російських полковників із командування повітряно-десантних військ російської армії. Ймовірно, загиблих більше.

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