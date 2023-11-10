Використання «Дії» може привести водія до штрафу без будь-якого порушення: що відомо

Багато українців впевнені в тому, що платформа «Дія» — дуже якісний сервіс, який допомагає у безлічі життєвих ситуацій. Однак, яким би не було бездоганним програмне забезпечення, навіть у ньому можуть зустрічатися збої, які призводять до втрати грошей.

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Так на Одещині було незаконно оштрафовано водія через некоректну роботу платформи, пише видання про авто.

Виявляється, минулого літа водій автомобіля Ford Transit не зміг пред’явити техпаспорт через збій в системі додатка «Дія», а тому його було оштрафовано.

П’ятий апеляційний адміністративний суд у справі № 521/5725/23 говорить про те, що в лютому 2023 року під Одесою патрульні поліцейські зупинили автомобіль Ford Transit. Через відсутність техпаспорта на чоловіка було оформлено адміністративний протокол за ч.1 ст. 126 КУпАП. Штраф складав 425 гривень.

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Однак чоловік звернувся до суду та оскаржив протокол, адже на момент зупинки чоловіка сервіс «Дія» мав оновлення, а тому не запускався. Саме через це чоловік не міг пред’явити поліціянтам свої документи. Доказом цього стало листування з менеджером порталу «Дія».

У листуванні йшлось про скаргу водія на збій в роботі «Дії», а менеджер підтвердив цей факт та написав, що додаток тимчасово недоступний. Саме тому суд скасував звинувачення і чоловіка оминув штраф.

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Нагадаємо, нещодавно в «Дії» запустили новий сервіс. Тепер в лічені хвилини можна сплатити штраф за адміністративне правопорушення.

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