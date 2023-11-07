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Суспільство та люди

Тимчасовий дозвіл на виїзд дитини за кордон можна буде оформити у «Дії»: як це зробити

19:46 7 листопада 2023
Додаток «Дія»

В Україні, де планують оновити комплексну послугу для переселенців, уряд підтримав оформлення тимчасового дозволу на виїзд дитини за кордон у «Дії». Про це повідомив міністр міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Працюватиме все дуже просто. Необхідно, щоб в обох батьків була „Дія“. Один відсилає заяву про дозвіл, а другий надає згоду в застосунку Дія.Підписом. Потім дані автоматично вносяться до Державного реєстру актів цивільного стану, а прикордонники зможуть усе перевірити онлайн. Послуга в „Дії“ буде повністю безоплатною, водночас класичний спосіб оформлення згоди в нотаріуса залишиться доступним для батьків», — зазначив він.

Як писали «ФАКТИ», раніше Федоров повідомив, що в Україні готують «смарт-мобілізацію».

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