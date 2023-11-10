Масштабна ДТП на Полтавщині: через сильний туман зіткнулися близько 10 автомобілів (відео)

В Полтавській області внаслідок негоди та сильного туману зіткнулись десять автомобілів. Інформації про постраждалих наразі немає.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.



За їх інформацією, на місці події погана видимість через туман.

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«Очевидці у соцмережах повідомляють про дорожньо-транспортну пригоду за участі 10 авто біля Решетилівки у Полтавській області», — пише видання.

Також поки що немає детальної інформації з боку правоохоронців.

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Разом з тим, у разі негоди, правоохоронці радять водіям:

- дотримуватись швидкісного режиму, дистанції, а також відмовитись від ризикованих маневрів;

- знижувати швидкість руху до мінімуму при наближенні до пішохідних переходів чи дитячих установ;

- вмикати габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;

- у разі інтенсивного випадіння снігу чи ожеледиці — не використовувати автотранспорт із літніми шинами;

- дотримуватись правил паркування, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки;

- рухаючись за поганої видимості, обирати таку швидкість, щоб була можливість вчасно зупинитися;

- дотримуватися правил проїзду перехресть та бути особливо уважними до пішоходів.

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Як повідомляли «ФАКТИ», днями в Києві на блокпосту сталася ДТП — тілесні ушкодження отримала співробітниця прикордонної служби.

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