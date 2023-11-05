У Хмельницькій області стався черговий скандал з примусовою мобілізацією військовозобов'язаного. Представники ТЦК та СП силою намагались витягнути чоловіка з лікарні до військкомату. Поруч стояли представники поліції й не реагували на порушення закону. Чоловіка смикали з усіх сторін, намагаючись витягнути з приміщення. Відео з примусовою мобілізацією чоловіка оприлюднив адвокат Віктор Бабчинський, який також знаходився у лікарні.

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На кадрах можна побачити, як троє представників ТЦК та СП за руки хапають чоловіка, щоб витягнути з лікарні до військкомату. Він опирається, заявляючи, що має пройти «нормальне» медичне обстеження, бо у нього гіпертонічний криз.

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Чоловік каже, що у ТЦК та СП є всі його документи й він самостійно до них з'явиться. Втім військкомів це не зупиняє, вони вимагають, щоб чоловік йшов з ними негайно. При цьому військкоми ображають його, говорячи: «не будь бабою», «тобі не соромно перед жінками», вставай, я тебе вже не відпущу". Чоловік при цьому заявляє, що він пройшов ВЛК в лікарні у Віньківцях. Втім, там йому «просто печатки проставили» й ретельного обстеження не було. Терапевт порадив чоловікові звернутися до дільничного лікаря.

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Поруч знаходяться двоє працівників поліції, але жоден з них на конфлікт не реагує. За кадром чути голос адвоката, який каже, що напише скаргу на бездіяльність поліції. Копи зухвало йому відповідають, щоб писав й продовжують уважно стежити за тим, як намагаються витягнути чоловіка. Чим завершився конфлікт — невідомо.

«В людини гіпертонічний криз. Лікарі швидкої медичної допомоги доставили людину до лікарні на госпіталізацію, тиск 180 на 120, але його силою викрадають з лікарні. Поліцейські бездіють, лікарів позалякували, адвокату та клієнту заподіяли тілесні ушкодження», — повідомив адвокат.

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Як писали «ФАКТИ», раніше Державне бюро розслідувань затримало співробітників Самбірського ТЦК, які самовільно позбавили волі «призовника». Вони його тиждень били та морили голодом.

Речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін заявив, що при оповіщенні громадян працівникам ТЦК заборонено застосовувати силу до того, хто відмовляється розписуватися у повістці, зокрема бити його.

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