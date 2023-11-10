П’яна матір випустила дитину на дорогу: на Закарпатті під колесами «Уралу» загинула маленька дівчинка (відео)

На Закарпатті, де раніше в жахливому ДТП загинули двоє людей, а четверо дітей отримали травми, під колесами вантажівки загинула півторарічна дитина. Трагедія сталася вдень 9 листопада у селищі Ясіня Рахівського району.

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Слідчо-оперативна група поліції та інспектори-криміналісти встановили, що наїзд скоїв 57-річний водій вантажівки «Урал», мешканець села Чорна Тиса. На момент аварії він був тверезим.

Втім, зазначають закарпатські правоохоронці, відповідальність має понести 32-річна матір загиблої дівчинки, яка була нетверезою (пізніше в її крові виявили 1,7 проміле алкоголю). Коли жінка відволіклася і перестала слідкувати за дитиною, дівчинка вийшла на проїжджу частину дороги, де потрапила під колеса вантажівки.

Дитину з місця події госпіталізували до реанімаційного відділення місцевої лікарні. Однак там вона померла.

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За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті потерпілої, слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Водія затримали і помістили до ізолятора тимчасового тримання.

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Також отримали правову кваліфікацію і дії матері дитини — її підозрюють у злісному невиконанні обовʼязків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки. Відповідні відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 166 Кримінального кодексу України. За санкцією статті максимальне покарання, яке загрожує жінці — до 5 років позбавлення волі.

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Нагадаємо, що на Житомирщині під час руху автомобіля Fiat трирічна дитина, граючись, самостійно відчинила задні дверцята та випала на проїзну частину, де на неї здійснив наїзд невстановлений транспортний засіб, який згодом втік з місця ДТП. Від отриманих травм маленький хлопчик теж загинув на місці події.

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