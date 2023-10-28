Трагедія на Житомирщині: дитина випала з машини і попала під колеса іншого авто

На Житомирщині сталася чергова смертельна ДТП, яка забрала життя дитини — трирічного хлопчика.

Як повідомляють в поліції Житомирщини, трагічна подія сталася на 77 кілометрі автодороги Київ — Чоп, поблизу села Йосипівки Брусилівської громади.

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Попередньо встановлено, що під час руху автомобіля Fiat трирічна дитина, граючись, самостійно відчинила задні дверцята та випала на проїзну частину, де на неї здійснив наїзд невстановлений транспортний засіб, що згодом втік з місця ДТП.

Від отриманих травм маленький хлопчик загинув на місці події.

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Громадян, які стали свідками або очевидцями вказаної дорожньо-транспортної пригоди, або володіють іншою інформацією, що може бути важливою для слідства, просять звернутися до відділу поліції № 2 (м. Коростишів, вул. Різдвяна, 7) або зателефонувати за номером (068) 409- 85−51, або «102».

Водіїв закликали суворо дотримуватися Правил дорожнього руху, обов’язково користуватися пасками безпеки, а дітей перевозити, використовуючи спеціальні засоби, що дозволять убезпечити їх від травмування у разі дорожніх інцидентах.

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Фото поліції

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