«Взяли в полон росіяни»: на окупованій території зникла українська журналістка Вікторія Рощина

Росіяни продовжують вбивати та викрадати українців на окупованих територіях. Українська журналістка-фрілансерка, лауреатка премії «Мужність у журналістиці» 2022 року Вікторія Рощина, зникла безвісти на окупованій території. Про це повідомив Міжнародний фонд підтримки жінок у ЗМІ (IWMF).

«Рощина зникла 3 серпня 2023 року з окупованої Росією території, звідки вела репортаж. Відтоді про неї нічого не було чути. Ми надзвичайно стурбовані її безпекою та закликаємо міжнародну спільноту звернути увагу на цю ситуацію», — йдеться у повідомленні.

Родина журналістки боїться, що її утримують росіяни, повідомляє The Daily Beast.

«Для моєї доньки журналістика — найважливіша річ у житті, вона дуже віддана своєму фаху. Після першого полону я просив її зупинитися, казав: „Віко, я платитиму тобі зарплату, тільки, будь ласка, не йди на фронт“, але вона була тверда, невпинна — вона не могла припинити висвітлювати для своїх читачів новини цієї війни з окупованих територій», — розповів батько журналістки Володимир Рощин.

За його словами, 27 липня Рощина вирушила з України до Польщі й мала дістатися окупованих територій на сході України (через Росію) за три дні. Коли рідні розмовляли з нею 3 серпня, журналістка повідомила, що пройшла кілька днів прикордонних перевірок, але не сказала, де саме перебуває.

Спершу заяву про її зникнення подали українським правоохоронним органам 12 серпня. Родина також зареєструвала офіційну справу про зникнення в СБУ, Міністерстві реінтеграції та в Офісі омбудсмена 21 вересня.

«Українська Служба безпеки підтвердила нам, що Вікторію взяли в полон росіяни. Посадовці кажуть нам, що в російських в’язницях є багато „заморожених“ українських арештантів, серед яких може бути й вона», — зазначив Рощин.

Рощина перебувала на фронті від початку повномасштабного вторгнення. 16 березня 2022 року стало відомо про затримання журналістки. Її утримували представники російської Федеральної служби безпеки. Тоді вона перебувала в окупованому Бердянську. 22 березня російські військові звільнили Рощину з полону, змусивши записати відео із запереченням претензій до спецслужб рф.

Як писали «ФАКТИ», раніше окупанти викрали в Мелітополі журналістку Ірини Левченко та її чоловіка.

Фото: Facebook

123

Читайте нас у Facebook та Instagram