Водила маленьку Меггі до ставку з каченятами: зведена сестра Меган Маркл намагається подати на неї позов до суду

Прикута до інвалідного візка зведена сестра Меган Маркл Саманта збирається вдруге подати на неї позов до суду через наклеп: її зачепило, що в скандальному інтерв'ю Опрі Вінфрі в 2021 році Меган заявила, що ніколи не спілкувалася з Самантою та її братом Томасом.

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Про це пишуть зарубіжні ЗМІ.

Журналісти нагадують, що Саманта Маркл та її брат Томас — діти батька Меган Маркл від попередніх відносин, які були у нього до шлюбу з матір'ю майбутньої герцогині Дорією Рагланд.

Нині Саманта прикута до інвалідного візка

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Спочатку справу про наклеп було порушено в березні 2022 року і припинено в березні цього року після того, як суддя встановив, що Меган просто висловлювала «думку про своє дитинство і стосунки зі зведеним братом і сестрою». Наразі Саманта Маркл знову намагається передати справу до суду.

Саманта Маркл розповіла журналістам, що «з оптимізмом» дивиться на перспективи судового розгляду, і заявила, що вона «надто сильна», щоб дозволити коментарям Меган надто сильно на неї вплинути, але сподівається, що її знаменита сестра колись «змириться з правдою» «.

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Саманта заявила, що допомагала виховувати маленьку Меган, незважаючи на те, що вони не були рідними сестрами.

«Мій брат Томас і я вважали, що були невід'ємною частиною її життя до 12 років. Ми вчили її ходити … ми водили її до школи, ходили з нею до ставку з каченятам, адже ми були нормальними братом та сестрою», — розповіла вона виданню The US Sun. — Але я ніколи не стверджувала, що виростила її, як це вона перекручує. Її виростили мій батько та мама Меган Дорія", — додала вона.

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За словами Саманти, у своїх інтерв'ю Меган натякає, що вона «самозванка» і «шарлатанка», і намагається присвоїти заслуги щодо виховання майбутньої принцеси.

Тому тепер жінка вимагає відшкодування збитків на суму понад 75 тисяч доларів, адже висловлювання Меган призвели до падіння продажів книги Саманти під назвою «Щоденник сестри принцеси Пуші» (pushy у перекладі з англійської — наполегливий, пробивний, наполегливий, нахабний, настирливий. — прим. ред.) і завдали їй професійної та соціальної шкоди.

У своїй книзі Саманта згадує, як Меган стала знаменитою після успіху серіалу «Форс-мажори», як вона одружилася зі своїм першим чоловіком, продюсером Тревором Енгельсоном, і незабаром з ним розлучилася, і багато іншого. Також Саманта не раз розповідала про непрості стосунки зі зведеною сестрою у численних інтерв'ю. Сама Саманта заявляє, що назва книги — це не укол на адресу Меган, а «глум над соціальними ярликами»: так, за її словами, називали Меган у пресі від початку її роману з принцом Гаррі.

«Люди змінюються, у них є плани, у них є інші речі, які впливають на їхнє життя, і, ви знаєте, це не змінює реальність. Це не змінює і мого серця, я думаю, що я набагато сильніша за все це, але це сумно «, — заявила Саманта.

«Я думаю, що правда сама стоїть за себе, тому я налаштована оптимістично і вдячна за те, що ми маємо систему правосуддя, яка дає нам можливість представити факти», — продовжила вона.

Вона заявила, що їй «прийде змиритися» з коментарями Меган, але вона сподівається, що її сестра «колись зможе прийняти правду і кращу частину себе».

«Я б хотіла цього для неї, але доти мені доведеться повернути більшу частину свого життя, яке було втрачено через велику кількість травм за кілька років… Все, що ми можемо зробити, це рухатися вперед, ґрунтуючись на правді та позитиві», — впевнена вона.

Майкл Камп, адвокат Меган, заявив, що справа Саманти не базується на вагомих підставах, і зазначив, що жодна із заяв Меган не є наклепницькою.

Нагадаємо, що наприкінці жовтня принц Вільям та його дружина Кейт Міддлтон «помстилися» принцу Гаррі та Меган Маркл за їхнє неочікуване визнання найбільш популярною парою у мережі TikTok.

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