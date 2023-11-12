Міг опинитися в «Шахтарі» чи «Зорі»: ексфутболіст збірної помер прямо під час матчу

Матч 13-го туру чемпіонату Албанії між «Егнатією» та «Партизані» було зупинено на 25-й хвилині після того, як на поле непритомний упав форвард господарів Рафаель Двамена. Раніше після відбитого пенальті помер на очах молодшого брата бельгійський воротар Арне Еспіл.

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До 28-річного ганського легіонера відразу ж підбігли клубні лікарі, які спробували надати йому першу допомогу. Після реанімаційних заходів на полі форварда забрала машина швидкої допомоги, але дорогою до лікарні футболіст помер.

Це є soo sad! Watch the Last moments of Raphael Dwamena в Albania League Game Today.



May His Soul Rest In Peace pic.twitter.com/lgc3KGl5xf — iTunesGad (@drop_last) November 11, 2023

Зазначимо, що два роки тому, у 2021-му, Двамена вже пережив зупинку серця, виступаючи за австрійський «Блау-Вайсс Лінц», але згодом отримав від лікарів дозвіл продовжити кар'єру. До цього випадку предметний інтерес у послугах форварда, який провів за збірну Гани 8 матчів та забив 2 голи, виявляв донецький «Шахтар», а в 2022-му Рафаель приїжджав на перегляд до луганської «Зорі».

Нинішнього сезону у складі «Егнатії» Рафаель Двамена провів 12 матчів у всіх турнірах, у тому числі два поєдинки кваліфікації Ліги конференцій проти «Арарат-Вірменії», в яких показав відмінну результативність, забивши 12 м'ячів.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що молодий боксер Жоау Віктор Пенья помер після вбивчого нокауту.

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