Коли можна не йти до військкомату після отримання повістки: юристи назвали три причини

В Україні вкотре продовжили дію воєнного стану і загальної мобілізації, і військовозобов'язаними вважаються всі чоловіки віком від 18 до 60 років. Їх можуть мобілізувати до війська після вручення повістки та відповідної перевірки стану здоров'я.

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В той же час чинне законодавство передбачає декілька випадків, коли чоловікі можуть проігнорувати повістку та не приходити до ТЦК.

Про специфіку цього питання розповіли у Telegram-групі «Ти ж юрист».

За словами юристів, перелік випадків, коли для чоловіків не передбачена відповідальність у випадку ігнорування повістки, прописано у постанові Кабміну від 28 липня 2010 р. № 673.

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«Зараз перелік причин, через які військовозобов'язаний після вручення повістки може не прийти до ТЦК, зменшився. До них належать лише три», — продовжили спеціалісти, пояснюючи нюанси чинного законодавства.

Поважні причини, з яких військовозобов'язані чоловікі можуть проігнорувати повістку та не приходити до ТЦК:

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хвороба, через яку людина не може самостійно рухатися.

необхідність догляду за хворою дружиною, чоловіком, дитиною, своїми батьками чи дружини/чоловіка (ці особи мають проживати разом із військовозобов'язаним, також не повинно бути близьких родичів, які могли б взяти на себе догляд).

відкрите кримінальне провадження, або ж застосування щодо військовозобов'язаного чи резервіста адміністративного стягнення або кримінального покарання.

Для того, аби підтвердити поважну причину, громадянам необхідно надати відповідні документи. Якщо проігнорувати повістку та не прийти до ТЦК без поважної причини, передбачена як адміністративна, так й кримінальна відповідальність. Якщо повістка видавалася для уточнення даних — передбачено штраф від 1500 до 3400 гривень. Повторне ж порушення впродовж року передбачає штраф у розмірі до 5100 гривень.

Якщо людина не відвідує ТЦК після вручення повістки три й більше разів, на військовозобов'язаного мають право подати до суду та притягнути його вже до кримінальної відповідальності. Зокрема за систематичну неявку до військкомату та ігнорування мобілізаційного розпорядження передбачено позбавлення волі від 3 до 5 років.

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Нагадаємо, що в деяких випадках мобілізувати можуть навіть осіб, яким ще не виповнилося 18 років, і вже виповнилося 60. Але це дуже специфічні і чутливі випадки — про них розповів юрист.

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