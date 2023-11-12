Деякі українці можуть отримувати одночасно пенсію і соціальну допомогу: кому доступні одразу дві виплати

Особи з інвалідністю з дитинства мають право на отримання не лише пенсії, але й державної соціальної допомоги. Умовою є лише призначення допомоги до 18 років, наголошують експерти видання «Соціальна інформаційна платформа».

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Розмір допомоги визначено законом «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» і складає:

особам з інвалідністю з дитинства І групи — 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (тобто 2093 грн);

особам з інвалідністю з дитинства ІІ групи — 80% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (1674,40 грн);

особам з інвалідністю з дитинства ІІІ групи — 60% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (1255,80 грн);

дітям з інвалідністю віком до 18 років — 70% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (1465,10 грн).

Пенсія (у зв’язку із втратою годувальника) призначається в розмірі: на одного непрацездатного члена сім'ї — 50% пенсії за віком померлого годувальника; на двох та більше непрацездатних членів сім'ї — 100% пенсії за віком померлого годувальника, що розподіляється між ними рівними частками.

Нагадаємо також про категорії пенсіонерів, яким з Нового року гарантовано збільшать виплати на 160 гривень.

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