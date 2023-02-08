Восени минулого року парламент підтримав проект закону, згідно з яким людина, яка під час дії воєнного стану пропустила терміни повторного огляду медико-соціальної експертизи, може отримувати пенсію з інвалідності протягом його дії та одного місяця після його припинення чи скасування.

Як повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я, якщо дитина з інвалідністю, якій виповнилось 18 років, не може прибути на огляд до медико-соціальної експертної комісії, рішення про встановлення інвалідності комісія може приймати заочно на підставі направлення лікарсько-консультативної комісії.

Зазвичай медико-соціальна експертиза дітям проводиться за відповідним зверненням батьків, опікунів чи їхніх законних представників до закладів охорони здоровʼя на території України. За направленням до лікарсько-консультативної комісії для встановлення інвалідності дитині дорослі мають звернутися до педіатра, терапевта чилікуючого лікаря.

Таке направленні лікар випише після проведення діагностичних, лікувальних і реабілітаційних заходів та за наявності відомостей, що підтверджують стійке порушення функцій організму, обумовлених захворюваннями, наслідками травм чи вродженими вадами, які спричиняють обмеження життєдіяльності. Після того, як дитина з інвалідністю досягає свого повноліття, вона направляється ЛКК для проходження медико-соціальної експертизи та медико-соціальну експертну комісію відповідного профілю. Проведення медико-соціальної експертизи за направленням лікарсько-консультативної комісії здійснюється незалежно від місця реєстрації, проживання або перебування особи, яка звертається для встановлення інвалідності.

На період дії воєнного стану строк повторного огляду вважається продовженим на весь час дії воєнного стану та впродовж 6 місяців після його припинення/скасування. Всі виплати та пільги зберігаються до закінчення строку проходження повторного огляду.

Діти та дорослі з інвалідністю мають можливість отримувати, відповідно до індивідуальної програми реабілітації, без проходження повторного огляду лікарсько-консультативної комісії чи медико-соціальної експертної комісії:

соціальні виплати,

реабілітаційні послуги та допоміжні вироби (милиці, ходунки, крісла колісні),

засоби інконтиненції, наприклад, памперси, катетери тощо,

освітні послуги,

відповідні пільги.

Уряд надав можливість пройти медичне обстеження для проведення повторної медико-соціальної експертизи протягом шести місяців після припинення чи скасування воєнного стану, що забезпечує безперервний соціальний захист та реалізацію реабілітаційних заходів дітям з інвалідністю.

У Пенсійному фонді України нагадали, як можна онлайн подати документи на призначення пенсії з інвалідності.

Для цього потрібно авторизуватися в особистому кабінеті на вебпорталі е-послуг ПФУ за допомогою КЕП та заповнити відповідну заяву, додавши скановані копії необхідних документів.



Щоб пенсія з інвалідності була призначена від дня встановлення інвалідності, заяву на її призначення слід подати до органу Пенсійного фонду України не пізніше трьох місяців з дня встановлення інвалідності. У разі звернення пізніше пенсія призначається з дня звернення.

Нагадаємо, що з грудня 2022 року були підвищені деякі пенсійні виплати, зокрема, дітям віком від 18 років, якщо у них є інвалідність, отримана до повноліття.

Фото Pixabay

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