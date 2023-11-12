Завдав ножових поранень: у Львові власники собак влаштували криваву розбірку

У Львові, де на початку осені знешкодили небезпечного нападника на жінок, двоє власників собак влаштували бійку на магістральній вулиці Володимира Великого. Не змогли дійти згоди 70-річний пенсіонер і 42-річний чоловік, розповіли в поліції.

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Суперечка переросла у конфлікт, під час якого старший з учасників завдав молодшому двох ударів ножем у ділянку грудей та живота, що призвело до тяжких ушкоджень.

Зловмисника було затримано, йому інкримінують частину 1 статті 121 («Умисне тяжке тілесне ушкодження») Кримінального кодексу України. Тож у випадку доведення провини нападнику загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

Пораненого тим часом госпіталізували.

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У поліції показали фото нападника. Також правоохоронці з'ясовують причини суперечки, яка мало не закінчилася фатально.

Оперативне фото

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Слідство у справі триває.

А в Києві наприкінці жовтня невідомі тяжко поранили ножем військового, пошуки зловмисника ще тривають.

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