У Львові перехожі знешкодили зловмисника, який нападав із ножем на жінок (фото)

Якщо в Києві правоохоронці тільки розшукують чоловіка, який напав з ножем на дітей, то у Львові затриманню зловмисника, який з ножем нападав на жінок, просприяли місцеві мешканці.

Поліція Львівщини повідомила затриманому про підозру в скоєнні злочинів, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Так, напередодні до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Руській небайдужі громадяни затримали неадекватного чоловіка з ножем, який напав на літню жінку. Він безпричинно вдарив ножем у спину 74-річну місцеву мешканку, яка проходила повз нього, після чого намагався втекти. Постраждалу шпиталізували.

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Нападником виявився 35-річний мешканець Львівського району. Вже встановлено його причетність до подібного злочину, який стався у ніч проти 19 вересня на вулиці Гавришкевича у Львові. Там нападник підбіг до 25-річної львів’янки, витягнув з-під куртки кухонний ніж та завдав жінці кілька ударів у груди та живіт, після чого втік. Жінку також було госпіталізовано.

Зловмиснику повідомили про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 15 — п. 7 ч.2 ст. 115 (Закінчений замах на умисне вбивство, скоєний з хуліганських мотивів) Кримінального кодексу України та ч.4 ст. 296 (Хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання, передбачене санкціями статей, — довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, що на Київщині до довічного позбавлення волі було засуджено чловіка, який напав з ножем на випадкового перехожого та завдав йому 18 ударів ножем. Від отриманих колото-різаних ран постраждалий помер у медичному закладі.

Фото поліції Львівщини

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