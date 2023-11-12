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«Челсі» з Мудриком та «Манчестер Сіті» видали «трилер» з вісьмома голами: відеоогляд матчу АПЛ

7:49 13 листопада 2023
Челсі&nbsp;— Манчестер Сіті

Справжньою окрасою 12-го туру чемпіонату Англії з футболу, в якому напередодні голами відзначилися Віталій Міколенко та Олександр Зінченко, став матч на «Стемфорд Брідж» між «Челсі» та чинним чемпіоном АПЛ «Манчестер Сіті».

За цілих 100 хвилин ігрового часу підопічні Маурісіо Почеттіно та Хосепа Гвардіоли відвантажили у ворота один одного 8 м'ячів і в підсумку завершили битву суперрезультативною нічиєю — 4:4 (Тьяго Сілва, 29, Стерлінг, 37, Джексон, 67, Палмер, 90+5, з пенальті — Холанд, 25, 47, Аканджі, 45+1, Ернандес, 86). За іронією долі, команду Михайла Мудрика, який грав із 64-ї хвилини, вже у компенсований час врятував від поразки влучним ударом з пенальті вихованець… «МанСіті» Палмер.

Зазначимо, що «Челсі» не програв «Манчестер Сіті» вперше з 2021 року.

І, звичайно ж, не можна пройти повз черговий бомбардирський успіх лідера атак «МС», найкращого бомбардира поточного чемпіонату (13 точних ударів) Ерлінга Холанда, який у 2023 році в 32 матчах АПЛ забив 28 м'ячів.

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Становище лідерів: 1. «Манчестер Сіті» — 28 очок; 2. «Ліверпуль» — 27; 3. «Арсенал» — 27; 4. «Тоттенхем» — 26; 5. «Астон Вілла» — 25; 6. «Манчестер Юнайтед» — 21; …10. «Челсі» — 16.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Мудрик став героєм матчу з «Арсеналом» Зінченка.

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Фото ФК «Челсі»

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