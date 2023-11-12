«Челсі» з Мудриком та «Манчестер Сіті» видали «трилер» з вісьмома голами: відеоогляд матчу АПЛ

Справжньою окрасою 12-го туру чемпіонату Англії з футболу, в якому напередодні голами відзначилися Віталій Міколенко та Олександр Зінченко, став матч на «Стемфорд Брідж» між «Челсі» та чинним чемпіоном АПЛ «Манчестер Сіті».

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За цілих 100 хвилин ігрового часу підопічні Маурісіо Почеттіно та Хосепа Гвардіоли відвантажили у ворота один одного 8 м'ячів і в підсумку завершили битву суперрезультативною нічиєю — 4:4 (Тьяго Сілва, 29, Стерлінг, 37, Джексон, 67, Палмер, 90+5, з пенальті — Холанд, 25, 47, Аканджі, 45+1, Ернандес, 86). За іронією долі, команду Михайла Мудрика, який грав із 64-ї хвилини, вже у компенсований час врятував від поразки влучним ударом з пенальті вихованець… «МанСіті» Палмер.

Зазначимо, що «Челсі» не програв «Манчестер Сіті» вперше з 2021 року.

І, звичайно ж, не можна пройти повз черговий бомбардирський успіх лідера атак «МС», найкращого бомбардира поточного чемпіонату (13 точних ударів) Ерлінга Холанда, який у 2023 році в 32 матчах АПЛ забив 28 м'ячів.

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Становище лідерів: 1. «Манчестер Сіті» — 28 очок; 2. «Ліверпуль» — 27; 3. «Арсенал» — 27; 4. «Тоттенхем» — 26; 5. «Астон Вілла» — 25; 6. «Манчестер Юнайтед» — 21; …10. «Челсі» — 16.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Мудрик став героєм матчу з «Арсеналом» Зінченка.

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Фото ФК «Челсі»

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