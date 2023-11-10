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Події

«Провів» до Києва на власному авто майже 130 одиниць техніки ворога: агента фсб посадили на 15 років

5:50 12 листопада 2023
На суді

В Україні суд виніс вирок зраднику, який на початку повномасштабного вторгнення рф «провів» до околиць Києва 128 одиниць техніки окупантів — танки, бронетранспортери та самохідні артилерійські установки. Вони входили до складу передових підрозділів окупаційних угруповань рф, які отримали завдання штурмувати столицю нашої держави з північно-східного напрямку.

Після скоєного ворожий поплічник повернувся на Сумщину, де продовжив працювати на ФСБ навіть після звільнення регіону.

Викрили і затримали його зловмисника тільки у серпні 2022 року під час спецоперації контрозвідників, йдеться у повідомленні прес-центру СБУ.

Затримання зрадника

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За даними слідства, ворожим поплічником виявився місцевий житель, якого російська спецслужба завербувала напередодні повномасштабного вторгнення рф. Серед основних його завдань і було забезпечення «навігації» військових колон агресора по найкоротших шляхах до Києва.

Враховуючи висунуті звинувачення, суд визнав ворожого агента винним за чч. 1 та 2 ст. 111 Кримінального кодексу України («Державна зрада») та призначив йому 15 років тюрми.

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Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині засудили ворожого навідника ракет на Нікополь, а на Харківщині — шпигуна, який шукав місця розташування підрозділів Сил оборони під виглядом журналіста.

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