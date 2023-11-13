Винятково корисний десерт: бананова запіканка без цукру
Люди, які слідкують за вагою, але полюбляють солодке, віддають перевагу десертам, які готуються як без цукру, так і без муки. Доволі часто для таких страв використовують банани, наприклад, в рецепті торту з сирним кремом, до якого також не входить мука.
А автори-каналу «Ідеї для сніданку та вечері» запропонували рецепт простого та корисного десерту — бананової запіканки. Для неї не потрібно борошно вищого гатунку — підійде цільнозернове.
Інгредієнти:▫️
- Банани — 2 шт.;
- Мед — 50 г;
- Яйця — 2 шт.;
- Сіль — 1/8 ч. л.;
- Сир кисломолочний — 400 г;
- Цільнозернове борошно — 100 г
- Сода харчова — ½ ч. л.
- Родзинки — 100 г.
Приготування:
- У блендері збийте банани з яйцями, медом та сіллю.
- Додайте сир, борошно та соду, збийте до однорідної суміші. Наприкінці додайте родзинки та обережно перемішайте.
- Випікайте в духовці 1 годину за температури 185 градусів. Готову запіканку повністю охолодіть.
Про те, як приготувати сирну запіканку з бананом та какао без борошна чи манки, читайте на нашому сайті.
Ілюстративне фото з Pixabay74