«У цьому світі, де домінують чоловіки, мені доводиться бути дуже жорсткою»: Бейонсе презентувала концертний фільм

Музична королева Бейонсе, на концерті якої нещодавно побували актор Тімоті Шаламе й зірка реаліті-шоу Кайлі Дженнер, випустила новий трейлер до свого довгоочікуваного концертного фільму «Ренесанс: Фільм Бейонсе». Цей надихаючий тизер обіцяє інтимний погляд за лаштунки її рекордного світового турне «Renaissance World Tour». Співачка запрошує глядачів у подорож, яка оспівує її стійкість, артистизм і беззастережну впевненість у собі, що визначила її кар'єру.

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У трейлері Queen Bey розповідає про свої виклики в музичній індустрії, зокрема про гендерну нерівність, яка в ній залишається.

«У цьому світі, де домінують чоловіки, мені доводиться бути дуже жорсткою, — розмірковує співачка. — Щоб збалансувати материнство й перебування на цій сцені. Це просто нагадує мені про те, ким я є насправді».

Цей відвертий момент пропонує шанувальникам поглянути на рішучість і силу, які зробили її іконою в музичному світі.

«Ренесанс: Фільм Бейонсе» обіцяє показати світове турне «Renaissance World Tour» від самого його початку до грандіозного фіналу в Канзас-Сіті, штат Міссурі, демонструючи неймовірні зусилля, пристрасть та особисту участь Бейонсе в кожному аспекті виробництва. У підписі до трейлера сказано: «Це фільм про наміри Бейонсе, її важку працю, участь у кожному аспекті виробництва, її творчий розум і мету створити свою спадщину та оволодіти своїм ремеслом».

Альбом «Renaissance», випущений у липні 2022 року, запалив музичну індустрію, змусивши шанувальників прагнути побачити те, що відповідало б його аудіальному блиску.

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«Ренесанс: Фільм Бейонсе» вийде на екрани кінотеатрів 1 грудня, і фанати ледве стримують своє хвилювання. Бейонсе продовжує розширювати межі музики та артистизму. Її вплив на індустрію розваг незмірний, і цей фільм-концерт обіцяє стати ще однією перлиною в її короні.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що Бейонсе виступила на сцені у Парижі разом із дочкою — 11-річною Блу Айві.

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