Вперше на публіці: Кайлі Дженнер і Тімоті Шаламе разом побували на концерті Бейонсе

У мережі з'явилося відео, яке доводить, що відомий голлівудський актор Тімоті Шаламе і зірка реаліті-шоу Кайлі Дженнер продовжують зустрічатися. Про їхній роман вперше стало відомо навесні, але на публіці ця пара досі жодного разу не з'являлася разом. Тож багато шанувальників 27-річного Шаламе були впевнені, що це всього лише чутки.

І ось з'явився перший доказ. Як показує відео, Тімоті та 25-річна Кайлі разом побували на концерті Бейонсе в Лос-Анджелесі. Протягом усього шоу вони перебували поруч у спеціальній ложі для знаменитостей. Пара явно весело проводила час.

Концерт відбувся на стадіоні SoFi. Шаламе і Дженнер перемовлялися, фліртували і насолоджувалися не тільки музикою, а й товариством один одного. Кайлі сміялася і закидала голову, реагуючи на жарти і слова свого кавалера.

Mark your calendars: On Beyoncé's 42nd birthday, Timothèe Chalamet and Kylie Jenner made their public debut at SoFi Stadium to see Bey’s Renaissance stop on Sept. 4. Where there’s smoke… pic.twitter.com/NUUkqIY8vi September 5, 2023

У Х (колишній Twitter) тут же посипалися коментарі.

«Отже, Тімоті і Кайлі — це все реально, боже мій», — написав один із шанувальників актора.

«Я ніколи не бачив більш випадкової пари знаменитостей, ніж Тімоті і Кайлі», — підкреслює інший користувач.

«Скажіть мені, чому я досі не вірю, що Тімоті та Кайлі знають одне одного, незважаючи на те, що зараз є відеодокази?», — нарікає третій.

Кайлі була одягнена в легкий костюм без рукавів. Вона зібрала локони в ефектну зачіску. В якості прикрас молодша з сестер Кардаш'ян-Дженнер вибрала золоті браслети-обручі.

Шаламе залишився вірним своєму стилю. Тімоті був у чорній толстовці з капюшоном і такого ж кольору бейсболці.

Бейонсе дала концерт у день свого 42-річчя. Послухати і привітати зірку прийшли Адель, Джастін і Гейлі Бібер, Зендея і Том Голланд, а також представниці клану Кардаш'ян-Дженнер. Після шоу до Бейонсе в гримерку зайшла легендарна Дайана Росс і заспівала Happy Birthday!

А ось принцу Гаррі на концерті Бейонсе було нудно. Він разом із дружиною Меган Маркл і тещею Дорією Регланд теж відвідав шоу співачки на стадіоні SoFi Stadium у Лос-Анджелесі.

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