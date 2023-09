Вперше на публіці: Кайлі Дженнер і Тімоті Шаламе разом побували на концерті Бейонсе

У мережі з'явилося відео, яке доводить, що відомий голлівудський актор Тімоті Шаламе і зірка реаліті-шоу Кайлі Дженнер продовжують зустрічатися. Про їхній роман вперше стало відомо навесні, але на публіці ця пара досі жодного разу не з'являлася разом. Тож багато шанувальників 27-річного Шаламе були впевнені, що це всього лише чутки.

І ось з'явився перший доказ. Як показує відео, Тімоті та 25-річна Кайлі разом побували на концерті Бейонсе в Лос-Анджелесі. Протягом усього шоу вони перебували поруч у спеціальній ложі для знаменитостей. Пара явно весело проводила час.

Концерт відбувся на стадіоні SoFi. Шаламе і Дженнер перемовлялися, фліртували і насолоджувалися не тільки музикою, а й товариством один одного. Кайлі сміялася і закидала голову, реагуючи на жарти і слова свого кавалера.

Mark your calendars: On Beyoncé's 42nd birthday, Timothèe Chalamet and Kylie Jenner made their public debut at SoFi Stadium to see Bey’s Renaissance stop on Sept. 4. Where there’s smoke… pic.twitter.com/NUUkqIY8vi