Навідника російської ракети на будівлю Харківської облдержадміністрації посадили довічно (фото)

До довічного увʼязнення засуджено російського агента, який наводив ракети на Харківську ОДА та інші цивільні будівлі



Як повідомляють в Офісі генпрокурора, суд визнав громадянина винним у державній зраді, поширенні матеріалів, у яких міститься виправдовування збройної агресії рф проти України, незаконній переробці вогнепальної зброї, незаконному поводженні зі зброєю. Його засуджено до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Фото прокуратури

В суді було доведено, що чоловік з лютого по квітень 2022 року збирав інформацію про ЗСУ та інфраструктуру у Харкові шляхом особистого спостереження, опитування місцевих жителів та фіксації даних.

Фото прокуратури

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Фото прокуратури

Розвідданні він передавав через соцмережі двом жінкам, які працюють на російські спецслужби. Одна з них нині проживає у москві, а до цього, у 2014 році, перебувала на окупованій території в Донецькій області, де проходила службу у лавах так званої «днр» як медсестра. Інша наразі мешкає у Санкт-Петербурзі та очолює проросійську організацію «Спасём Донбасс».



«28 лютого 2022 року чоловік надіслав кураторці у москві координати Харківської обласної державної адміністрації. Окрім того, він надав дані для завдання ударів по головному офісу фірми ХАДО. А також ще низку адрес у місті, які в подальшому були обстріляні російською армією», — йдеться у повідомленні.

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Фото прокуратури

Зазначається, що харківʼянин розміщував у соцмережах публікації, в яких заперечував збройну агресію рф проти України, схвалював дії військових держави-агресора, а також поширював публікації з проросійською пропагандою. Зокрема, про «випробування небезпечних біологічних препаратів на пацієнтах», які у місті Мерефа нібито проводять «американські вчені».

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Нагадаємо, що довічне ув`язнення загрожує й російським агентам, яких СБУ затримала у Харкові та на Житомирщині.

Фото прокуратури

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