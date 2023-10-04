Завербовані до вторгнення: СБУ знешкодила російських агентів у Харкові та на Житомирщині

СБУ, яка викрила на Миколаївщині одразу 13 зрадників, затримала трьох агентів російського гру, у тому числі й громадянина рф, які працювали на ворога у Харкові та на Житомирщині

Як зазначають в Службі безпеки України, ворожі агенти збирали інформацію про місця дислокації та переміщення Сил оборони на території обох регіонів, а також відслідковували дані про повітряні атаки рф на місцеві об’єкти критичної та соціальної інфраструктури, а потім направляли до гру «звіти» про можливі «прильоти».

Фото СБУ

«Інформацію агенти передавали резиденту (старшому) ворожої групи, який перебував у Бєлгороді. Ним виявився негласний позаштатний представник 74-го розвідувального центру російського гру. Отримані дані він переправляв своєму „куратору“ — кадровому співробітнику воєнної розвідки рф. Розвідінформація потрібна була окупантам для підготовки та здійснення прицільних ударів по українських об’єктах», — йдеться у повідомленні.

Фото СБУ

Російських агентів затримали у їхніх помешканнях. Всі вони — місцеві жителі, яких російська воєнна розвідка завербувала ще до початку повномасштабного вторгнення рф. У поле зору спецслужби рф вони потрапили під час неодноразових виїздів на територію росії, а після 24 лютого 2022 року російська розвідка «активувала» своїх агентів і перейшла з ними на регулярні «сеанси» зв’язку через месенджер.

Фото СБУ

Затриманим повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України, вони перебувають під вартою. Зрадникам загрожує довічне позбавлення волі.

До речі, раніше контррозвідка СБУ викрила ще трьох учасників цієї агентурної мережі.

Раніше повідомлялося про затримання у Києві підприємця, який пішов на співпрацю з ворогом та хотів вступити до школи «Армії дронів», щоб шпигувати за українськими військовими.

Фото СБУ

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