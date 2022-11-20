21 листопада 2022

21 листопада 1916 року на міні підірвався відомий корабель «Британник». Серед тих небагатьох його пасажирів, ким якимось дивом тоді вдалося врятуватися, була Вайолетт Джессоп, ірландська стюардеса і медсестра, яка увійшла в історію як жінка, яка вижила під час аварії всіх трьох трансатлантичних лайнерів класу «Олімпік», у тому числі пережила й загибель. Титаніка".

Вайолетт Констанс Джессоп народилася Аргентині у сім'ї ірландських емігрантів 2 жовтня 1887 року. Її батьки емігрували з Дубліна у пошуках кращого життя та займалися в Аргентині розведенням овець. У сім'ї народилося дев'ятьох дітей, з яких вижили шестеро. Вайолетт була старшою дитиною. Після смерті батька вона з родиною переїхала до Великобританії і пішла вчитися у жіночий монастир. Після того, як захворіла її мати, Вайолетт кинула навчання і влаштувалася працювати стюардесою на лайнерах.

14 червня 1911 року вона зійшла на борт лайнера «Олімпік». Працювати стюардесою в компанії White Star Line Вайолетт спочатку не хотіла, оскільки їй не дуже подобалися трансатлантичні рейси взагалі та погодні умови Атлантичного океану зокрема. Судном командував капітан Едвард Джон Сміт. 20 вересня 1911 року «Олімпік» зіткнувся з крейсером «Хоук» та отримав серйозні пошкодження. Проте жертв вдалося уникнути, оскільки обидва судна залишилися на плаву.

У 1912 році 10 квітня Вайолетт розпочала роботу на «Титаніку». Дівчині дуже не хотілося плавати близнюком «Олімпіка», але близьким вдалося переконати її, що робота на такому престижному лайнері стане чудовою рекомендацією в кар'єрі. Капітаном судна був той самий Едвард Джон Сміт. Усі знають, чим закінчилося плавання «Титаніка». Щоправда, Вайолетт серед інших стюардес була врятована на шлюпці № 16.

Примітно, що коли дівчина сідала до шлюпки, офіцер передав їй маленьку дитину. Після того, як Вайолетт вже опинилася на «Карпатії», до неї підбігла якась жінка з числа тих, хто врятувався, вихопила дитину і, не сказавши ні слова подяки, втекла з нею.

Поневіряння Вайолетт Джессоп на цьому не закінчилися. З початком Першої світової війни вона вступила в організацію Британського Червоного Хреста і в 1916 потрапила вже на третє (і останнє) судно класу «Олімпік» компанії White Star Line, яке називалося «Британник». 21 листопада 1916 року корабель підірвався на міні. Чотири відсіки корабля виявилися затопленими, при цьому судно продовжувало рух. На воду були спущені дві шлюпки, але вони були затягнуті під гвинт, що обертається, судна, яке тонуло. Загинула 21 людина. Серед них могла бути й Вайолетт, оскільки вона була на одній з цих шлюпок. Завдяки щасливому випадку їй вдалося зістрибнути у воду, але її все ж занесло течією під днище корабля, об яке вона сильно вдарилася головою. Згодом з'ясувалося, що від удару у Вайолетт утворилася тріщина в черепі, через що її довгі роки мучили головний біль.

Після закінчення війни Вайолетт якийсь час продовжувала працювати на лініях океанських пасажирських лайнерів. Через рік після виходу на пенсію Вайолетт відбувся дивний телефонний дзвінок. Посеред ночі їй зателефонувала якась жінка і запитала, чи вона рятувала дитину в ніч загибелі «Титаніка». Здивована Вайолетт сказала, що рятувала. У відповідь незнайомка засміялася і сказала лише, що цією дитиною була вона. Як зазначає біограф Джессоп, про інцидент із порятунком дитини Вайолетт нікому, крім неї, не розповідала. «Неуразлива» Вайолетт прожила до похилого віку і померла своєю смертю 1971 року.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.