У Міністерстві оборони України, яка бореться з російською агресією, розглядають можливість звільнення трьох командувачів ЗСУ, повідомляє «Українська правда».

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Так, співрозмовники у військово-політичному керівництві повідомили, що міністр оборони Рустем Умєров готує подання на звільнення командувача Медичних сил ЗСУ Тетяни Остащенко, командувача Оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександра Тарнавського та командувача Об'єднаних сил Збройних сил України Сергія Наєва.

Як відомо, на звільненні Остащенко наполягали парамедики та волонтери, які займаються медичним забезпеченням Сил оборони.

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Про причини ймовірного звільнення Тарнавського, який очолює один із напрямків українського контрнаступу, не повідомляється. Підстав для звільнення Наєва джерела також не уточнюють. Водночас, за даними «Української правди», він може стати одним із головних фігурантів справи, яка стосується оборони Херсонщини в 2022 році.

Прессекретар Зеленського Сергій Нікіфоров відповів, що в разі ухвалення такого рішення про це буде у відповідний спосіб повідомлено на офіційному сайті глави держави.

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Водночас один із співрозмовників зазначає, що питання відставок цих людей розглядається вже кілька місяців.

Як писали «ФАКТИ», 3 листопада стало відомо, що президент України Володимир Зеленський в рамках ротацій у Міністерстві оборони замінив командувача Сил спеціальних операцій: замість генерала Віктора Хоренка призначено полковника Сергія Лупанчука.

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