Військовий історик, офіцер служби генштабу австрійської армії, голова одного з відділів Військової академії у Відні полковник Маркус Райснер після публікації в The Economist статті Главкома ЗСУ Валерія Залужного про те, що війна росії проти України стає позиційною, виклав свою точку зору на стан справ на фронті.

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В інтерв`ю «Німецькій хвилі» він, зокрема, зазначив, що Сили оборони України досягали успіху тоді, коли ЗСУ були мобільними. «Росіянам вдалося нав'язати позиційну війну. Це вигідно росії, тому що вона може використовувати свої потужніші резерви — широке використання артилерії, РЕБ. Цю ситуацію мав переламати контрнаступ, що почався в червні, але він не досяг цілей, росіяни знову нав'язали позиційну війну», — вважає експерт.

На його переконання, наразі «настав момент підвести риску під літнім наступом та підготувати Україну так, щоб вона знову могла розпочати наступ навесні». Перші кроки для цього вже здійснені — створюються нові бригади, але залишається питання про техніку. Маркус Райснер каже про 150 танків, 300 БТРів, 200−300 артилерійських систем, які необхідно постачати Україні.

«Захід до цього не готовий, бо він уже 20 місяців прикрашає ситуацію і вважає, що лише за допомогою моральної переваги українці зможуть перемогти російського ведмедя. Це так не працює», — вважає він та образно порівнює ситуацію з поєдинками, в яких брав участь російський боксер Валуєв. Той «перемагав технічно, бо це така гора м'язів», а коли втомлювався, то час від часу використовував клінч, суддя розводив боксерів, і росія7нин змінював підхід та починав знову.

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«Тут така сама ситуація. Якщо Україна як менший боксер не досягне технічної переваги, то згодом послабшає. Захід має це зрозуміти. Ми на Заході стали жертвами власної пропаганди, думали, що це спрацює. Ми забули про сутність війни, ми стали постгероїчним суспільством, а росія та Україна — героїчні товариства. Ми не хотіли розігрувати військову карту, а робили ставку на економіку, санкції. Це у росії не працює», — додав експерт.

Наразі він бачить дві можливості. Перша — дати Україні все необхідне озброєння без обмежень. Друга — самокритично зізнатися, що це неможливо, сказати про це українцям і, можливо, розпочинати переговори.

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«У такому разі слід зізнатися, що українська держава у нинішній формі, можливо, перестане існувати, бо росія її знищить. Ми наближаємося до точки кульмінації, коли вирішуватиметься, в який бік усе повернеться. З огляду на те, що криз та конфліктів багато, увага до України зменшується, особливо щодо ресурсів. Всі дивляться на Ізраїль, Близький Схід. США там під тиском. Що станеться, якщо конфлікт стане регіональним? Якщо Україна не зможе залишитись у центрі уваги, і насамперед — європейців, то їй доведеться важко. Якщо Україні вдасться протилежне, якщо ЄС зрозуміє, що, допомагаючи Україні, він запобігає майбутньому зіткненню на своїй території, тоді конфлікт може піти в цьому напрямку. Історія відбувається зараз», — вважає Маркус Райснер.

Раніше голова спеціального штабу допомоги Україні в Міноборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фройдінг зазначав, що в Україні на фронті склався «оперативний глухий кут», а ініціатива перемикається між українськими та російськими силами.

Нагадаємо, що після статті Залужного президент Зеленський заявляв, що ситуація на фронті «не патова». Він згадував про домовленості щодо постачання західних літаків та наголошував на необхідності подальшої роботи з партнерами щодо ППО, аби «блокувати небо та дати можливість нашим хлопцям вести наступальні дії».

Фото з мережі

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