Дизайн гривневих монет змінять, але після війни, — заступник голови НБУ

Після війни в Україні можуть змінити дизайн гривневих монет. Про це заявив заступник голови Національного банку України Олексій Шабан, пише thepage.ua.

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Українці часто скаржаться, що дизайн монет 1 та 2 грн невдалий, їх іноді складно розрізнити.

«У 2021 році НБУ відгукнувся на такі скарги українців, ми почали готуватися до змін: сформували робочу групу, провели фокус-групи, розпочали обговорення можливих змін дизайну однієї з цих монет. Через повномасштабну війну у лютому минулого року цю роботу поставили на паузу, але після стабілізації ситуації в країні ми повернемось до неї», — заявив чиновник.

За словами Шабана, зараз поки не розглядають можливості появи банкнот номіналом більших за тисячу гривень.

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«Ми поки що не бачимо необхідності розгляду можливості появи таких банкнот. Наразі основна банкнота в обігу — 500 грн (28% від загальної кількості банкнот в обігу)», — повідомив він.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно Нацбанк скасував фіксовані курси долара та євро.

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