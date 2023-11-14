Російський ворог бив вночі по Україні ударними дронами, балістикою та керованими ракетами: скільки цілей збила ППО

В ніч на вівторок, 14 листопада, росіяни знову атакували Україну з використанням ударних дронів, а також балістичної та керованої авіаційної ракет.

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Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

«З району Приморсько-Ахтарськ Краснодарського краю РФ зафіксовано пуски 9 ударних БПЛА „shahed-136/131“. Балістична ракета „іскандер-М“ була випущена з району Джанкоя (Крим), керована авіаційна ракета Х-35 — з повітряного простору Запорізької області», — йдеться у повідомленні військових.

Також повідомляється, що в результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних сил у взаємодії з ППО Сил оборони України знищено 7 ударних БпЛА «shahed-136/131».

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Один з БПЛА, ймовірно, було збито над Дніпропетровщиною.

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«Над Павлоградським районом наші оборонці збили ворожий безпілотрик. Ймовірно, «шахед», — написав у Мережі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Крім того, двічі терористи обстріляли Нікопольский район області — гатили з важкої артилерії по Марганецькій громаді, потім — по районному центру.

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«Люди цілі, але є руйнування. Пошкоджені три приватні будинки, господарська споруда, авто і теплиця», — зазначив голова ОВА.

Понівечена теплиця

Постраждала і людська оселя

Нагадаємо, що вчора російські варвари обстріляли автомобіль із двомісячним немовлям на Херсонщині. Матері відірвало ноги, дитя отримало мінно-вибухові травми, а 64-річний водій загинув.



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