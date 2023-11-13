Окупанти обстріляли автомобіль із двомісячним немовлям на Херсонщині: матері відірвало ноги, дитину рятують лікарі (фото, відео)

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. 13 листопада було обстріляно Херсонську область. Є загиблі. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

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«Загиблі і поранені внаслідок чергового обстрілу Херсонщини, серед них двомісячна дитина — розпочато розслідування. За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). За даними слідства, 13 листопада 2023 року близько 11:40 російські військові обстріляли дорогу при в’їзді у селище у Херсонському районі. У зоні ураження снаряду опинився легковий автомобіль, в якому перебували чоловік, жінка та двомісячне немовля. Травми, несумісні із життям, отримав 64-річний водій. 36-річна жінка отримала травматичну ампутацію ніг, медики борються за її життя. З мінно-вибуховою травмою до лікарні госпіталізовано дитину», — йдеться у повідомленні.

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Як повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, у госпіталізованої дівчинки діагностували мінно-вибухове поранення голови. Стан середньої тяжкості.

Як писали «ФАКТИ», 12 листопада близько п'ятої години ранку армія рф завдала ракетного удару по Херсону. Під ударом опинилась обласна бібліотека імені Гончара, там виникла пожежа.

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