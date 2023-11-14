Так як в лютому за Східним гороскопом розпочнеться рік Зеленого Дерев'яного Дракона, який змінить на краще життя багатьох людей і принесе перемогу Україні у війні, жителі нашої країни почали активно цікавитись Східною астрологією.

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І, до прикладу, знають, що 14 листопада за китайським календарем — день Вогняного Щура, якого за надмірну любов до сиру та страв з сиром іноді називають Щуром-Сироїдом або Щуром-Кулінаром.

Щур відзначається великою енергією та жвавістю, яка надихає навколишніх. Його жага та ентузіазм заповнюють оточуючих, особливо тих, хто перебуває поблизу, тому сьогодні варто пам'ятати про це і намагатись стати успішним.

«Сьогодні ви маєте шанс зустріти особу, яка співзвучна вам інтересами. Якщо ви у початковій стадії відносин, це прекрасний момент для першого поцілунку. Якщо ж ви вже разом довгий час, згадайте спільні моменти та організуйте незабутній романтичний вечір, щоб оживити ваші стосунки», — радять знавці Східної астрології.

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У свою чергу знавці Західної астрологічної науки надали окремі для кожного знаку Зодіаку рекомендації на 14 листопада, виходячи з руху зірок.



Овен

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Зірки рекомендують не переносити справи, які ви запланували на сьогодні. У Овнів високий рівень енергії, що дасть змогу впоратися з усіма завданнями швидко й успішно. Вам у голову можуть спасти цікаві ідеї, втіленням яких слід зайнятися негайно. Звертайте увагу на дрібниці.

Телець

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Будь-яка справа, яку Тельці розпочнуть цього дня, обіцяє стати прибутковою і вдалою. Шукайте можливості, використовуйте на свою користь збіг обставин. Зміни в житті будуть у кращий бік, тому не чиніть опір чомусь новому і невідомому, що зустрінеться на вашому шляху.

Близнюки

Сьогодні перед вами відкриються нові можливості, якими обов'язково потрібно скористатися. Спілкування принесе Близнюкам позитивні емоції і може надихнути їх на якусь велику і важливу справу. Нові справи просуватимуться занадто повільно, їх краще відкласти.

Рак

День не підходить для походу по магазинах і придбання дорогих речей. Раки можуть купити неякісну річ і витратити велику суму даремно. Поради і думка близьких людей 14 листопада стануть вам у пригоді, до них варто прислухатися. На роботі все складається чудово; начальство вас помітить.

Лев

Постарайтеся сьогодні менше спілкуватися і прислухатися до розмов оточення. Цим ви заощадите свій час і збережете позитивний настрій. Виберіть нестандартний метод роботи, вийдіть із зони комфорту, щоб здригнутися і зарядитися енергією. Розраховуйте тільки на себе.

Діва

Вдалий день, коли ситуація розвиватиметься без вашої участі. Займіть спостережну позицію і знизьте свою активність. Сьогодні Діви отримають хороші новини, які піднімуть їм настрій. Залиште час на вирішення домашніх питань, яких накопичилося чимало.

Терези

Проведіть день розслаблено, спостерігаючи, як справи вирішуються без вашої участі. 14 листопада Терезам не варто втручатися в те, що відбувається, або намагатися вплинути на ситуацію. Однак зірки стверджують, що у вас можуть виникати фінансові труднощі. Є шанс захворіти; стежте за самопочуттям.

Скорпіон

Невеликі події або дрібні неприємності можуть сильно вплинути на ваше життя. Приділяйте час дрібницям, тримайте руку на пульсі всього, що відбувається навколо вас. Відмовтеся від необов'язкових витрат: зараз у вас не так багато грошей і необхідно більше економити, щоб не влазити в борги.

Стрілець

Можливо, ви відчуєте деяку втому від занадто активної роботи останнім часом. Виберіть неквапливий комфортний темп і вирішуйте питання крок за кроком, не форсуючи події. Не варто вступати в суперечки і доводити свою правоту: сьогодні це може привернути неприємності.

Козоріг

Прислухайтеся до розмов оточення, шукайте нову інформацію, яка вас цікавить. Можливо, ви отримаєте радісні новини, які вплинуть на ваше життя. Початок нових справ буде складним і нервовим, тому краще їх відкласти на інший час. Запишіть свої незвичайні ідеї.

Водолій

День складний і цікавий. Водоліям 14 листопада доведеться шукати альтернативні шляхи вирішення питань і застосовувати свої найкращі ділові якості. Оточення може ввести вас в оману неправильною інформацією, тому перевіряйте всі факти і цифри перед тим, як ними користуватися.

Риби

Щоб плідно працювати і вирішувати складні питання, Рибам необхідна мотивація. Зірки радять більше знайомитися, спілкуватися з цікавими людьми та дослухатися до їхніх ідей і порад. Підлаштовуйтеся під настрій свого опонента, ловіть його приховані натяки, і ви досягнете успіху.

Зверніть увагу також на перестороги фінансового гороскопу на поточний тиждень.

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