Леви відчують внутрішню силу, а на Стрільців чекає успіх після здолання перешкод: Таро-прогноз на тиждень до 19 листопада

Новий тиждень тільки розпочався, і навіть сьогодні, у день Щура-Кулінара, у кожного є шанс почати змінювати своє життя і творити нове майбутнє.

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Карти Таро здатні багато розповісти і дати цінні поради тим, хто хоче отримати достовірну інформацію. Однак не варто забувати про те, що всі поради мають рекомендаційний характер, і кожна людина сама керує своєю долею, нагадують фахівці на сайті з гороскопами.

Овни

Початок тижня відкриває карта «Колісниця», за якою Овни зможуть вирватися із застою та дійти до поставленої мети. Аркан символізує зміни і рух уперед, отже, настав час діяти без зволікань і сумнівів. Порада карти — бути рішучими та наполегливими, щоб досягти значного прогресу.

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«Закохані» у розкладі — карта відповідальності та вибору. Згідно з нею належить ухвалити важливі рішення, які допоможуть змінити життя на краще. Аркан обіцяє успіх і щастя, якщо зосередитися на своєму житті та пріоритетах, а не копіювати цілі та мрії навколишніх людей.

А ось карта «Диявол» уособлює спокусу, залежність та негативні сили, які мають сильний вплив. Аркан говорить про те, що Овни можуть самі ускладнити собі життя, якщо будуть йти на поводу залежностей та миттєвих забаганок. Випробування волі важливо пройти з гідністю, щоб стати найкращою версією себе.

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Тельці

Тиждень відкриває карта «Суд», закликаючи бути справедливими при прийнятті рішень, а також не зволікати зі звільненням від обставин, що сковують. Цього тижня Тільці зіткнуться із ситуаціями, коли необхідно ухвалити важливі рішення, оцінювати свої дії та наслідки, щоб рухатися вперед. Будьте чесними з собою та іншими людьми, і це допоможе досягти успіху.

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Аркан «Ієрофант» говорить про пошук духовних істин та наставництво. Тельці мають час для роздумів про власне призначення та цілі. Порада карти — бути відкритими новим вченням та ідеям, які принесуть у життя не лише мудрість, а й допоможуть упоратися з неоднозначними завданнями.

Карта «Імператриця» символізує творчість та достаток. Для Тельців це означає, що цього тижня потрібно сконцентруватися на творчих здібностях та розвивати свій потенціал. Дозвольте собі насолоджуватися почуттям достатку та цінувати всі блага, які вже є в житті.

Близнюки

Карта «Правосуддя» говорить про справедливість та баланс. На початку тижня вам доведеться прийняти важливі рішення, від яких залежатиме майбутнє. Порада карти — зважити всі факти, бути справедливими як до себе, так і до навколишніх, щоб уникнути конфліктів та вибору невірного шляху.

Аркан «Смерть» символізує перетворення та перехід. У контексті прогнозу карта вказує на завершення чогось старого та початок нового в житті.

«Ієрофант» у розкладі — карта моралі та закону. Тут важливо пам'ятати про те, що впоратися з труднощами буде набагато простіше, якщо дотримуватись правил і не порушувати тих підвалин, які сприяють покращенню життя. Також Аркан може означати появу наставника, досвід та мудрість якого допоможуть з вирішенням спірних питань.

Раки

Аркан «Смерть» на початку тижня означає необхідність закрити двері минулого, щоб впустити в життя позитивні зміни. Карта обіцяє перспективні можливості тим представникам сузір'я, хто не побоїться залишити за спиною все те, що відіграло свою роль.

Карта «Самітник» символізує самоаналіз та самоту — треба розібратися у своїх почуттях, потребах та цілях. Можливо, для роботи над своїм внутрішнім світом знадобиться час. Порада карти — бути відкритими та чесними до себе, довіряти інтуїції для знаходження вірного шляху чи рішення.

Аркан «Правосуддя» — карта справедливості та рівноваги. Представникам цього сузір'я наприкінці тижня потрібен час для того, щоб набути балансу між розумом і емоціями. Це дозволить приймати правильні рішення і не залучати в життя зайвих неприємностей, здатних завдати безліч клопоту.

Леви

Аркан «Маг» означає, що Леви відчують внутрішню силу, щоб здійснити свої цілі та мрії. Важливо слухати свою інтуїцію та підключати уяву, щоб подолати перепони та досягти успіху.

Згідно з картою «Самітник» настає час для внутрішнього аналізу та діалогу. за цим Арканом Левам важливо поринути у свій внутрішній світ, щоб знайти відповіді на питання що хвилюють, визначитися з пріоритетами і попрощатися зі застарілими ідеалами.

Карта «Імператриця» обіцяє позитивні зміни тим, хто зможе утриматися від суєти та поспіху. Наприкінці тижня настає час, коли доля подаватиме знаки і попереджатиме у тому випадку, якщо шлях обраний неправильно.

Діви

Аркан «Суд», яким почався тиждень, символізує справедливість, зміни та вміння давати справедливу оцінку тому, що відбувається. У цей період Діви можуть очікувати вирішення якихось важливих питань. Запустіть процес оцінки та аналізу, щоб прийняти мудре та справедливе рішення.

Аркан «Мир» говорить про завершення складних процесів та отримання заслуженої нагороди. Також карта символізує відсутність труднощів на життєвому шляху, а отже, Діви можуть займатися запланованими справами та здійснювати свої мрії без остраху помилитися.

А з картою «Дурень» у життя Дів увірвуться зміни, які допоможуть змінити життя на краще. Аркан закликає до пильності та обережності. Представникам знаку важливо пам'ятати, що необдумані вчинки неодмінно призведуть до проблем.

Терези

Початок тижня, судячи з карти «Диявол», буде досить небезпечним. За цим Арканом Терези зіткнуться зі спокусами, потурання яким не приведе ні до чого доброго. Порада карти — пройти випробування з гідністю, стримувати свої пориви та не піддаватися на провокації.

Аркан «Мир» знаменуж початок гармонійного періоду, під час якого Терези зможуть набути внутрішньої рівноваги, розібратися з проблемами та отримати нагороду за свою працю. Представникам знаку не важко залучити в життя позитивні зміни, якщо не сумніватися в собі.

«Зірка» — карта виконання бажань, інтуїції та натхнення. За цим Арканом Терезів чекає чудовий час для здійснення задуманого. Впевненість і самодисципліна допоможуть представникам сузір'я легко залучити в життя важливі і потрібні зміни, події та людей.

Скорпіони

Відкриває тиждень карта «Сила», яка говорить про мужність, силу та готовність долати перешкоди. Скорпіонам по цьому Аркану можна сміливо братися за вирішення серйозних завдань. Вміння правильно розподіляти силу та енергію допоможуть упоратися з будь-якими труднощами та здійснити задумане вчасно.

Карта «Диявол» закликає Скорпіонів до обережності, попереджає про спокуси, здатні не тільки збити зі шляху, а й нашкодити репутації. Порада Аркана — бути стійкими, зміцнювати силу волі та протистояти тому, що може так чи інакше негативно вплинути на справи та життя в цілому.

«Вежа» в розкладі — карта неминучих змін. Цей Аркан говорить Скорпіонам про необхідність звільнитися від ілюзій та сміливо дивитися у майбутнє. Трансформації будуть стрімкими, тому представники сузір'я мають стійко витримати все те, що відбувається в житті.

Стрільці

Карта «Правосуддя» символізує справедливість. Потрібно буде прийняти важливе рішення або зіштовхнутися із справедливим судом. Цього тижня рекомендовано бути об'єктивними та дивитися на ситуацію з усіх боків, щоб ухвалити правильне рішення. Будьте готові до змін та адаптуйтеся до нових обставин.

Карта «Помірність» говорить про необхідність набуття балансу між різними аспектами життя. Порада Аркана — бути терплячими та стриманими у своїх діях та рішеннях.

Аркан «Колесниця» символізує рух, успіх та подолання перешкод. Для Стрільців це означає, що вони зможуть подолати перешкоди та залучити успіх, якщо будуть націлені на досягнення цілей та виявлять рішучість. Карта закликає бути готовими до швидких переміщень та нових можливостей, які можуть з'явитися на шляху.

Козороги

Карта «Суд» для Козерогів означає ухвалення важливих рішень. Порада карти — бути об'єктивними і дбайте про те, щоб рішення, що приймаються, відповідали цілям і амбіціям. Не збитися з вірного шляху буде простіше, якщо залишатися справедливими та чесними до себе та оточення.

Аркан «Дурень» у розкладі говорить про готовність прийняти нове та зважитися на зміни. У середині тижня на Козерогів чекають події, вплинути на які не вийде. Порада карти — не чинити опір тому, що відбувається, уважно стежити за подіями і бути готовими будь-якої миті включитися в активну роботу.

Завершує тиждень карта «Закохані», яка говорить про необхідність щось змінювати у житті. Це може бути завершення відносин чи, навпаки, можливість зміцнити зв'язок. Також по цій карті настає час вибору подальшого шляху розвитку. Приймати рішення доведеться самостійно.

Водолії

Карта «Мир» символізує гармонію та завершення. Можна завершити важливий проєкт або досягти поставленої мети. Порада карти — звернути увагу на свої досягнення, щоб рухатися вперед з впевненістю і вчасно заповнювати прогалини, щоб у рішучий момент ухвалити правильне рішення.

Карта «Диявол» вказує на необхідність подолання перешкод. Це можуть бути спокуси, потурання яким заведе у глухий кут та позбавить життєвої енергії. Настав час звільнитися від усього згубного та негативного, що заважає залученню до життя щастя.

Аркан «Смерть» говорить про те, що представникам даного сузір'я час поставити крапку у певних справах, звільнитися від минулого та почати щось нове та захоплююче. Порада карти — відпустити те, що більше ніяк не проявиться у житті, інакше в нього не прийдуть нові перспективні завдання.

Риби

Карта «Зірка» означає, що в цей період активізуються внутрішні сили, які допоможуть досягти мети в короткий термін. За цим Арканом важливо прислухатися до передчуттів, щоб не зайти в глухий кут. Надія та віра допоможуть залучити нові ідеї та можливості, які змінять життя на краще.

Аркан «Верховна Жриця» символізує мудрість, інтуїцію та глибоке знання. Для Риб це означає, що в цей період потрібно звернутися до мудрості та інтуїції для прийняття відповідальних рішень. Довіртеся своїм почуттям та інстинктам, щоб знайти правильний шлях і не зайти в глухий кут.

Карта «Колесо Фортуни» символізує зміни. На Риб чекають нові можливості в тому разі, якщо вони не будуть метушитися і намагатимуться керувати тим, що відбувається в житті. Порада карти — дати подіям відбутися, проаналізувати те, що відбувається, і спокійно взяти кермо влади в свої руки.

Нагадаємо, раніше тарологи попередили, що новий тиждень для деяких знаків Зодіака навряд чи виявиться найкращим, адже доведеться розплачуватись за помилки та пожинати плоди вчинків, які комусь нашкодили.

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