Приклад з віллою Софії Ротару в Криму, яку співачка будувала «як для себе» під готель, і потім не змогла продати з початку окупації півострова в 2014 році, подіяв на композитора Костянтина Меладзе.

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Особливо після того, як прихильники біснуватого кремлівського фюрера путіна стали вимагати відібрати нерухомість у Ротару у тому разі, якщо вона не схвалить публічно криваву «спецоперацію» рф.

Згідно з повідомленнями ЗМІ, Меладзе вирішив терміново продати свою віллу у тимчасово окупованому Криму і навіть знизив її вартість на 11 мільйонів рублів (спочатку композитор хотів отримати 300 мільйонів «дерев'яних»).

Уточнюється, що за ці гроші майбутній власник отримає двоповерховий будинок у 700 квадратних метрів із територією 12 га та басейном. Ось як виглядає будинок Меладзе неподалік Ялти за нескромні 289 мільйонів.

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Розкішний інтер'єр

З басейну відкривається чудовий вид на узбережжя

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Виявляється, нерухомість в елітному селищі Вілла троянд під Ялтою Костянтин придбав ще 13 років тому, до окупації, але відвідував особняк вкрай рідко.

Крім того, минулого року продюсер перебрався до Італії і з того часу поступово розпродає будинки в рф. Раніше стало відомо, що він позбувся спільного із Вірою Брежнєвою розкішного особняка в підмосков'ї, а ще раніше з'явилася інформація про продаж будинку в Італії — це вже після скандального розриву пари.

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