Допомагала окупантам проводити псевдовибори: у Вінницькій області затримано колаборантку

СБУ затримала чергову посібницю окупантів — колаборантку, яка у вересні цього року допомогла росіянам провести так звані «вибори» на окупованій частині Запоріжжя.

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За даними СБУ, зрадниця обходила приватні оселі місцевих жителів та закликала їх «проголосувати» за кремлівського «кандидата» до окупаційних «законодавчих зборів Запорізької області рф».

Щоб зібрати «потрібну» кількість «голосів», її супроводжували озброєні загарбники, які погрожували людям автоматами у разі відмови брати участь у фейковому плебісциті.

За співпрацю з окупантами їхня поплічниця отримала 5 тис. американських доларів як «одноразову» грошову винагороду.

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Також вона отримала «привілей» щодо вільного пересування на тимчасово захопленій частині регіону.

Співробітники СБУ задокументували злочини колаборантки та затримали її, коли вона приїхала на Вінниччину, щоб приховати у родичів одержані від агресора гроші.

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За даними слідства, посібнецею окупантів виявилась мешканка Чернігівського району Запорізької області, яка після його захоплення підтримала російських загарбників.

За це окупанти запропонували їй стати «секретарем» місцевого «виборчкому рф».

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«Для „перекваліфікації“ колаборантку відправили до рф на відповідні курси під назвою „організація діяльності виборчої комісії“. Там вона отримала „сертифікат російського центру навчання виборчим технологіям“ при центрвиборчкомі країни-агресора», — йдеться у повідомленні.

Затриманій повідомили про підозру за ч. 5 ст. 111−1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, участь в організації та проведенні незаконних виборів та/або референдумів на тимчасово окупованій території).

Наразі вона перебуває під вартою. Триває розслідування. Жінці загрожує до 10 років тюрми.

Нагадаємо, у Миколаєві викрили інформатора фсб, який шпигував за аеродромами ЗСУ.

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